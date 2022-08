Autospecială nouă pentru deszăpezire, la SVSU Roșia Montană: Licitația de peste 1 MILION de lei, lansată în SEAP

Pericol de INUNDAȚII în Alba, din cauza CODULUI ROȘU de furtuni: S-a emis mesaj RO-ALERT

Marți, 30 august, o avertizare RO-ALERT de COD ROȘU de INUNDAȚII a fost emisă pentru locuitorii județului Alba.

„PERICOL INUNDAŢII-Dacă sunteţi într-o zonă inundabilă, îndreptaţi-vă spre locurile de refugiu cele mai apropiate, opriţi alimentarea cu energie electrică şi gaze naturale, pregatiţi-vă pentru o eventuală evacuare. Respectaţi măsurile dispuse de autorităţi. ISU AB

DANGER OF FLOOD – If you are in an area prone to flooding, go to the nearest safety place, turn off the power supply and natural gas, prepare for a possible evacuation. Follow the measures provided by the authorities. ISU AB”, arată avertismentul trimis de către autorități prin Ro-Alert.