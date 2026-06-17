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AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm”

Ioana Oprean

Publicat

acum 53 de minute

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AUR, un NU categoric pentru Guvernul Veștea. Petrișor Peiu: „Nu există nicio opțiune să-l votăm”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat miercuri, 17 iunie 2026 că partidul nu va susține învestirea unui guvern condus de premierul desemnat Adrian Veștea și a respins ferm ideea unor negocieri cu echipa acestuia.

Formațiunea susține că nu va vota niciun Executiv care continuă direcția și programul fostului Guvern Bolojan, argumentând că moțiunea de cenzură a vizat exact politicile promovate de acesta.

„Nu există nicio opţiune pentru noi să votăm un guvern desemnat pe această cale şi cu acelaşi program de guvernare cu Guvernul Bolojan”, a declarat Petrișor Peiu, subliniind că o astfel de susținere ar contrazice chiar motivul depunerii moțiunii.

În același timp, liderul AUR a respins speculațiile privind eventuale negocieri pentru susținerea noului Executiv.

„Nu se poartă nicio negociere… Nu are legătură cu noi. Dacă ei se înţeleg în coaliţia lor, atunci o să-şi treacă Guvernul, dar cu voturile noastre cu siguranţă nu”, a mai spus acesta.

foto: arhivă

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