Atac cu grebla în plină stradă: Agresor condamnat definitiv, la Curtea de Apel Alba Iulia, după 5 ani de procese

Un conflict vechi între vecini a degenerat într-un episod violent petrecut în toamna anului 2021, când un bărbat a fost atacat în plină stradă cu pumnii și cu o greblă de fier, în fața propriei locuințe. După aproape cinci ani de anchete și procese, Curtea de Apel Alba Iulia a confirmat concluziile primei instanțe: agresiunea a fost reală, neprovocată și dovedită prin declarațiile martorilor, probele medico-legale și celelalte mijloace administrate în dosar.

Potrivit hotărârii judecătorești, incidentul s-a produs în dimineața zilei de 30 octombrie 2021. Victima se afla în curtea casei sale, ocupându-se de repararea unui ATV și purtând o discuție cu un vecin, când un autoturism în care se afla familia inculpatului a oprit brusc în fața porții. După un schimb tensionat de replici, unul dintre ocupanți ar fi încercat să lovească victima cu pumnul. La scurt timp, inculpatul a coborât din mașină, a deschis portbagajul și a luat o greblă de fier, pe care a folosit-o pentru a o lovi în mod repetat.

Instanța a reținut că loviturile au fost orientate în special spre zona capului, iar victima a reușit să evite consecințe mult mai grave doar pentru că și-a ridicat mâinile pentru a se apăra. În urma atacului, aceasta a suferit leziuni la nivelul mâinii drepte, necesitând între patru și cinci zile de îngrijiri medicale. Certificatul medico-legal a confirmat că rănile erau compatibile cu lovirea cu un obiect contondent cu muchii și colțuri, respectiv o greblă.

Scenele violente nu s-au oprit în stradă. Speriată și încercând să scape de agresori, victima s-a refugiat în curtea unei vecine. Martorii au relatat că membrii familiei inculpatului au continuat să o urmărească, unul dintre ei având asupra sa o sapă folosită pentru intimidare. Intervenția persoanelor aflate în zonă a pus capăt conflictului.

Pe parcursul procesului, inculpatul a susținut o versiune complet diferită a evenimentelor. Acesta a afirmat că victima ar fi provocat conflictul prin gesturi și injurii, că a fost agresat și că a luat grebla exclusiv pentru a se apăra pe sine și pe fiul său. Apărarea sa a fost susținută de membrii familiei, însă judecătorii au apreciat că aceste declarații sunt contrazise de martorii independenți și de probele obiective din dosar.

Instanțele au ajuns la concluzia că nu există dovezi credibile care să ateste existența unei provocări sau a unei situații de legitimă apărare. Dimpotrivă, judecătorii au reținut că inculpatul a avut timp să reflecteze asupra acțiunilor sale: după ce trecuse de locul în care se afla victima, acesta a întors autoturismul, a coborât, s-a înarmat cu grebla și a pornit în urmărirea persoanei care încerca să se retragă.

La judecătorie agresorul a fost condamnat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe la o amendă penală de 15.000 de lei, echivalentul a 300 de zile-amendă. Totodată, acesta a fost obligat să plătească victimei 8.000 de lei cu titlu de daune morale, 3.000 de lei cheltuieli de judecată și 2.500 de lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat.

În apel, inculpatul a încercat să obțină anularea sentinței și trimiterea dosarului spre rejudecare, invocând încălcarea dreptului la apărare după ce, la un termen de judecată, nu i-a fost acordată amânarea pentru angajarea unui nou avocat. Curtea de Apel Alba Iulia a analizat acest argument prin raportare la legislația națională și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, concluzionând că eventuala deficiență procedurală a fost remediată ulterior și că procesul, analizat în ansamblul său, a rămas echitabil.

Judecătorii au respins și solicitarea de achitare bazată pe principiul „in dubio pro reo”, arătând că existența unor versiuni diferite ale incidentului nu este suficientă pentru a crea o îndoială rezonabilă atunci când probele obiective și declarațiile martorilor converg în aceeași direcție.

În motivarea deciziei, Curtea de Apel Alba Iulia a subliniat că agresiunea a fost demonstrată dincolo de orice îndoială rezonabilă. Deși între părți exista o stare conflictuală mai veche, acest aspect nu putea justifica reacția violentă a inculpatului, care a ales să transforme o dispută verbală într-un atac cu un obiect metalic periculos.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu caracter ilustrativ)

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