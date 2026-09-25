Astăzi | Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Ce vor putea afla participanții

Noaptea Cercetătorilor Europeni la Palatul Principilor Transilvaniei: Ce vor putea afla participanții

Astăzi, 25 septembrie 2026, între orele 17.00 și 20.00, curtea Palatului Principilor Transilvaniei din Alba Iulia devine locul în care cercetarea iese din laboratoare, din șantierele arheologice și din spatele vitrinelor pentru a se întâlni direct cu publicul.

Cu ocazia Nopții Cercetătorilor Europeni, Centrul Cultural Palatul Principilor îi invită pe copii, părinți și pe toți cei curioși să descopere istoria într-un mod diferit: nu doar privind, ci încercând, experimentând și punând întrebări.

Pentru câteva ore, specialiștii muzeului vor transforma curtea Palatului într-un spațiu de explorare a trecutului. Participanții vor putea afla cum sunt descoperite și interpretate urmele lăsate de oamenii de altădată, cum pot fi reconstruite obiecte pornind de la fragmente și ce informații pot ascunde materiale care, la prima vedere, par tăcute.

Evenimentul propune cinci ateliere interactive, în care cercetarea este prezentată într-o formă accesibilă și prietenoasă. Activitățile combină informația istorică cu experiența practică și le oferă participanților ocazia de a intra, pentru câteva momente, în rolul cercetătorilor. Vor fi puse la încercare atenția, îndemânarea și curiozitatea, iar trecutul va putea fi descoperit prin obiecte, materiale, tehnici și metode folosite de specialiști.

De la primele indicii descoperite într-o cercetare arheologică și până la modul în care un obiect este reconstituit, restaurat sau interpretat, fiecare activitate va deschide o mică fereastră spre munca din spatele muzeului. În același timp, participanții vor putea experimenta tehnici inspirate din trecut și vor înțelege mai bine cum se construiește, pas cu pas, povestea unui obiect, a unui loc sau a unei epoci.

Noaptea Cercetătorilor Europeni este, înainte de toate, o invitație la curiozitate. Nu este nevoie de cunoștințe de istorie și nici de experiență în cercetare. Este suficientă dorința de a descoperi, de a întreba și de a încerca.

Evenimentul se adresează în special copiilor și familiilor, dar este deschis tuturor celor care vor să vadă ce se întâmplă dincolo de expoziții și cum lucrează, de fapt, oamenii care cercetează și păstrează patrimoniul.

Ne vedem astăzi, între orele 17.00 și 20.00, în curtea Palatului Principilor Transilvaniei. Intrarea este liberă, iar seara va fi despre curiozitate, descoperire și bucuria de a înțelege trecutul altfel decât din manuale, potrivit unui comunicat de presă transmis de

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