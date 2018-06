ASTĂZI: Începe Alba Fest® 2018, cel mai ”tare” eveniment al anului de la Alba Iulia. PROGRAMUL zilei de vineri

ASTĂZI la Alba Iulia începe cel mai ”tare” eveniment al anului, Alba Fest 2018. “Marea unire” a celor mai în vogă artiști din industria muzicală românească va face istorie într-o nouă ediție. Artiștii cu hit-uri devenite peste noapte „number one” la toate radiourile și în toate topurile, cei mai văzuți și apreciați la toate emisiunile TV din România, vin din nou în Transilvania, la Alba Fest – The very Best of The Best.

Numărătoare inversă a început, doar câteva ore ne despart până la debutul unei noi ediţii a celui mai aşteptat eveniment al anului de la Alba Iulia. Cei care vor alege să petreacă acest sfârșit de săptămână în ”Cealaltă Capitală” vor avea parte de momente memorabile.

Citește și: Program complet Alba Fest 2018

Pe lângă super concertele pregătite la ceas de seară, cu B.U.G. Mafia, INNA, Andra, Smiley, Carla’s Dreams, Paraziții, Atonia, Alina Eremia, 3SE, Vanotek, Sore, Alex Velea, Jo, Whats’Up, Fly Project, Nicoleta Nucă, Guess Who, Freestay, Irina Rimes, Feli, Mira și Lidia Buble, petrecerea va continua și după spectacol la Stage Summer: Alba Fest Official After Party, când Batalionul de distracție se mută în curtea Cazarmei Gemina (în spatele scenei de concert).

PROGRAM ALBAFEST® 2018

VINERI, 8 iunie 2018

11:00 CEREMONIA DE ABSOLVIRE A PROMOŢIEI 2018 A UNIVERSITĂŢII TEHNICE CLUJ-NAPOCA – EXTENSIA ALBA IULIA

Casa de Cultură a Sindicatelor Alba Iulia

12:00 CEREMONIALUL SCHIMBULUI DE GARDĂ

Garda Cetății Alba Carolina / Poarta a IV-a – Poarta a III-a

17:00 ANDRA, VANOTEK, NICOLETA NUCĂ, IRINA RIMES, JO, GUESS WHO, FLY PROJECT, LIDIA BUBLE

Concerte / Scena Piața Cetății

00:00 AFTER PARTY – BATALIONUL DISTRACȚIEI

Stage Summer / Cazarma militară

loading...