ASTĂZI: Festivalul „Datină străbună pe Secaşe”, a XXX-a ediție, unul dintre cele mai vechi festivaluri de folclor din România, la Șpring. Participă 17 comunități din Țara Secașelor

Peste 350 de păstrători de tradiții și folclor participă duminică, la Șpring, la Festivalul „Datină străbună pe Secaşe”.

Peste 350 de păstrători de tradiții și obiceiuri românești din 17 comunități din Țara Secașelor participă duminică, 4 februarie 2024, la Festivalul interjudețean „Datină străbună pe Secaşe”, unul dintre cele mai vechi festivaluri de folclor din România. Festivalul a ajuns în acest an la cea de-a XXX-a ediție și va fi găzduit de comuna Șpring din județul Alba.

Evenimentul va debuta cu alocuțiunea emoționantă a etnografului Ioan Popa, fondatorul proiectului, urmată de un moment artistic special intitulat „Bicentenarul nașterii eroului Avram Iancu” susținut de Ansamblul Folcloric al Județului Alba, sub conducerea lui Alexandru Pal, alături de soliștii Roxana Reche, Floricica Moga, Dorina Narița și Nicolae Plută. Ediția din acest an a festivalului reunește 17 comunități locale din Țara Secașelor (județele Alba și Sibiu): Cergău, Ciugud, Cut, Crăciunelu de Jos, Doștat, Mihalț, Daia Română, Câlnic, Roșia de Secaș, Șpring, Valea Lungă, Loamneș, Păuca, Miercurea Sibiului, Slimnic, Șura Mică și Șura Mare. Acestea își vor prezenta o parte din zestrea etnofolclorică și vor arăta cum reușesc să păstreze frumusețea tradițiilor românești.

„Festivalul „Datină străbună pe Secaşe” este unul dintre cele mai vechi festivaluri de folclor din România, fiind pe drept cuvânt un eveniment de referință la nivel național, care are ca scop cercetarea, conservarea și promovarea tradițiilor românești din această frumoasă regiune, Țara Secașelor. Inițiat în urmă cu jumătate de secol, în anul 1972, de etnograful Ioan Popa, festivalul reunește, an de an, comunitățile din Țara Secașelor și este o invitație către cei pasionați 𝑑e frumusețea tradițiilor românești de a celebra împreună cultura și autenticitatea acestei zone.”, a spus Alexandru Pal, managerul Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba.

„Festivalul „Datină străbună pe Secaşe” este organizat de Consiliul Județean Alba și Centrul de Cultură „Augustin Bena”, în parteneriat cu Primăria Comunei Șpring.

Festivalul interjudețean „Datină străbună pe Secaşe” este unul dintre cele mai vechi festivaluri de folclor și datini din România, iar prima ediție a acestei manifestări cultural-artistice a avut loc în anul 1972, la Roșia de Secaș – Alba. Festivalul a fost inițiat de profesorul Ioan Popa din dorin¬ța de a promova zestrea culturală și tradițională din Ţara Secaşelor. Din anul 2003, județul Sibiu s-a alăturat județului Alba în organizarea festi¬valului.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI