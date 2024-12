„Fericire de Crăciun”, eveniment organizat de LPS Alba Iulia, luni, 16 decembrie

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia organizează, luni, 16 decembrie, ediția a doua a evenimentului de final de an, „Fericire de Crăciun”. Spectacolul se va desfășura, începând cu ora 17.00, la Casa de Cultură a Studenților din Alba Iulia.

„Vă așteptăm să sărbătorim împreună magia Crăciunului într-o atmosferă caldă și plină de surprize!”, a transmis Andreea Fleșer, baschetbalista originară din Aiud, fostă elevă a LPS Alba Iulia, implicată în organizare.

Intrarea se face pe bază de donații (minim 15 lei), în intenția de a susține performanțele sportive ale elevilor LPS Alba Iulia. Va fi un eveniment special, un program bogat, cu momente artistice, muzică, dans și bucuria sărbătorilor.

Programul evenimentului: Ansamblul de dansuri populare de la Palatul Copiilor Alba Iulia, Denisa și Nicușor Balu (Frații Balu & Contrast Band, Corul Liceului cu Program Sportiv Alba Iulia, Tinerii Ardealului (Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia), dans de societate (Mihnea & Ariana, David Farcaș), coregrafie („Spărgătorul de nuci”), colind (Alexa Fleșer), scenetă („Five O’Clock”, de I.L. Caragiale), moment muzical (Paul Berghean & Antonios Manuela, „Last Christmas”), „Dansul îngerilor”, poezie („Pomul Crăciunului”, de Ariana Vacarciuc), Moment artistic („Carol of the Bells”), Isabela („Snowman”), coregrafie (LPS Alba Iulia) și colind (clasa a VI-a, Școala Gimnazială Micești).

