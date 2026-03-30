Aproape 1 milion de euro pentru o stație de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate pe platforma Uzinei Mecanice Cugir
UM Cugir a lansat, vineri, 27 martie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de achiziție prin licitație publică a unei stații de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate pentru platforma UMC II.
Achiziția este cuprinsă în programul de investiții pe 2026.
În prima fază a derulării contractului atribuit în urma aplicării criteriilor de atribuire, operatorul economic va elabora proiectul tehnic al instalației „Stație de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate (acido-alcaline și cromice) pe platforma UMC II”, pe care îl va preda beneficiarului, pentru ca acesta să aibă la dispoziție timpul necesar amenajării spațiului în care va fi pusă în funcțiune instalația.
De asemenea, operatorul economic se obligă ca după expirarea perioadei de garanție acordată în cadrul contractului să livreze contra-cost la solicitarea beneficiarului, piese de schimb și materiale consumabile, pe o perioadă de minim 5 ani.
Durata de realizare a tuturor etapelor prevăzute este de maximum 7 luni, de la data semnării contractului de către ambele părți.
Valoarea totală estimată pentru această achiziție este de 4,6 milioane de lei (aproape 1 milion de euro), fără TVA.
Stația de tratare și neutralizare a apelor tehnologice uzate (acido-alcaline și cromice) este destinată prelucrării și tratării apelor uzate acide, alcaline și cromice rezultate în urma procesului de producție din cadrul S. U.M.CUGIR S.A., necesară pentru conformarea la legislația de mediu în vigoare, couformare impusă de către Autoritatea de Mediu.
Apele uzate rezultate sunt cu evacuare continuă, fiind un amestec de soluții diluate de metale: crom, fier, zinc, cupru și au un pH variabil. În cadrul stației de neutralizare a apelor reziduale se neutralizează apele de spălare impurificate chimic rezultate din procesul de producție al atelierelor de tratamente de suprafață: fosfatare, brunare și galvanizare, lăcuire electroforetică, cromare.
De asemenea, se neutralizează și soluțiile concentrate cromice si acido-alcaline epuizate, soluții ce nu se mai pot
regenera.
Calitatea apelor tehnologice la intrarea în stația de neutralizare are următorii parametri:
*pFI4- 11
*conținut 2n0,5 – 50 mg/l
*conținut fosfați 5 – 250 mgll
*crom hexavalent 0,4 mg/l
După decantare nămolul rezultat este trimis pentru deshitratare la un filtru-presă.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
