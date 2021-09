APEL UMANITAR: Aproape 30 de copii din Alba au nevoie de ghiozdane și rechizite, pentru începerea noului an școlar

„Back to School”: 500 de ghiozdane complet echipate, doante copiilor defavorizați din județul Alba, din partea CRR Alba, Star Assembly și Star Transmission

Cu prilejul aniversării a 20 de ani de activitate în județul Alba, concernul Daimler, prin companiile Star Assembly Sebeș și Star Transmission Cugir, a desfășurat alături de Crucea Roșie Română Filiala Alba o amplă activitate umanitară în câteva comunități vulnerabile din județul nostru.

Campania s-a derulat sub sloganul ”Back to school” și a fost dedicată copiilor cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani, care provin din familii defavorizate, cu nevoi de ordin socio-material.

Menirea campaniei ”Back to school”a fost de a susține DREPTUL LA EDUCAȚIE pentru copiii vulnerabili, prin crearea de șanse egale de integrare în unităţile de învăţământ și facilitarea accesului la rechizite școlare, în vederea continuării studiilor.

În țara noastră, în zonele rurale doar 36% din copii merg la școală, arată datele INS, România fiind a treia țară din Uniunea Europeană în ceea ce privește abandonul școlar, alături de Malta și Spania. (Sursa: https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24572912-romania-educata-surprinsa-intr-imagine-statistica-cifrele-ingrijoratoare-ale-abandonului-scolar.htm).

Comunitățile vizate au fost municipiile Sebeș și Aiud, orașul Cugir, comunele Săsciori (satele Loman, Dumbrava, Răchita, Sebeșel, Căpâlna, Săsciori), Vințu de Jos, Șugag (satele Mărtinie, Șugag, Dobra, Arți, Bârsana), Gârbova (satele Reciu, Cărpiniș), Șibot (satele Sărăcsău, Balomiru de Câmp, Băcăinți, Șibot), Șpring (satele Cunța, Drașov, Vingard și Șpring), Doștat (satele Boz și Doștat), Galda de Jos (satele Mesentea, Benic, Cetea, Oiejdea și Galda de Jos), precum și cele din munții Apuseni – Ocoliș (satele Lunca Largă, Runc și Ocoliș), Sohodol (satele Bilănești, Gura Sohodol, Vlădoșești și Sohodol) și Roșia Montană (satul Cărpiniș), afectate de inundații.

Un număr total de 500 copii din aceste localități au primit câte un ghiozdan de foarte bună calitate, un set de rechizite complet (aprox. 15 caiete de diferite tipuri, bloc de desen, set stilou școlar cu cartușe, pixuri, creioane, penar, seturi de carioci, creioane colorate, culori tempera, acuarele, pensule, lipici, radieră, notes adeziv, ascuțitoare, etichete școlare, foarfeca, trusă geometrie, compas metalic etc.), minitrusă de prim ajutor și produse de igienă personală (pastă de dinți și dezinfectant de mâini).

Valoarea bunurilor donate depășește suma de 48.000 Euro.

Atât ghiozdanele cât și seturile de rechizite au fost adaptate vârstei, genului, precum și ciclului de învățământ (0-IV, V-VIII și IX-XII), astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor educaționale.

În selectarea copiilor și distribuirea pachetelor, am beneficiat de sprijinul primăriilor din localitățile vizate. Ghiozdanele au fost înmânate personal copiilor de către reprezentanți ai Crucii Roșii Române Filiala Alba, Star Assembly, Star Transmission, precum și din cadrul autorităților locale, realizându-se deplasări în teren, din casă în casă, în 5 zile diferite, în perioada 27 august – 9 septembrie 2021.

Activitatea a presupus un efort considerabil, atât financiar cât și de ordin organizatoric și logistic, implicându-se activ 20 angajați ai companiilor Star Assembly și Star Transmission și 12 angajați și voluntari ai organizației noastre, atât în pregătirea pachetelor cât și în distribuirea lor în teren.

Distribuirea a fost realizată înaintea începerii anului școlar, pentru a avea un real impact și pentru a preîntâmpina această nevoie de rechizite în familiile cu copii de vârstă școlară.

Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba mulțumește companiilor Star Assembly și Star Transmission pentru colaborarea strânsă cu organizația noastră ÎN SCOPUL DE A FACE BINE și sperăm că acest parteneriat se va extinde și în viitor în folosul comunității județului nostru.

Cu acest prilej, dorim partenerilor nostri, Star Assembly și Star Transmission, un călduros ”La mulți ani” și mult succes în activitatea pe care o desfășoară cu atât de multă dedicație în Județul Alba.