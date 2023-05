Anularea cardurilor de energie: În ce condiții poate fi anulat și cine sunt persoanele vizate

FOTO VIDEO| Ediția a XVI-a a Festivalului de Teatru „Povești” 2023 ajunge la final: Mesajele de ”la revedere” ale echipei

Ediția cu numărul XVI a Festivalului de Teatru ”Povești” se apropie cu pași vertiginoși de final, mâine, 20 mai, fiind ultima zi de festival a acestui an. Mai multe personalități ale județului au luat cuvântul, pentru a spune câteva vorbe despre ce a însemnat experiența Festivalului de Teatru pentru dânșii.

”Voi începe prin a mulțumi voluntarilor. Am observat că anul acesta a fost o mobilizare de excepție din partea lor pentru ca toate să meargă bine în cadrul festivalului. Sunt convins că fiecare dintre ei va promova în continuare arta teatrală. Cred că experiența pe care am acumulat-o în fiecare an, fie ca organizatori, fie ca voluntari, este un câștig pentru fiecare dintre noi, ca indivizi și ca și comunitate. Doresc să le mulțumesc și actorilor care au fost prezenți pe scenele noastre. Îmi pare rău că este conferința de final și nu cea de început dar, să privim partea bună, nu mai avem mult și vom începe ediția următoare.”, au fost cuvintele Președintelui Consiliului Județean, Ion Dumitrel.

Ioana Bogățan, managerul Teatrului de Păpuși ”Prichindel” a ținut, de asemenea, să spună câteva cuvinte despre ce a însemnat organizarea ediției cu numărul XVI a Festivalului: ”Sunt mândră să spun că anul acesta am avut o selecție foarte bună de piese de teatru în cadrul festivalului. Cred că au fost de toate, de la râs la plâns, la lacrimi, la emoție, copii fericiți care s-au bucurat de o diversitate de spectacole ale teatrelor pentru copii din țară. Chiar și adulții au avut ocazia să zâmbească, să se emoționeze și cred că, în final, toate evenimentele alese anul acesta au fost foarte bine primite, atât de publicul din Alba Iulia cât și de cei din județ și din țară. Eu îmi doresc să îi felicit pe toți cei care s-au implicat în organizarea acestui festival, începând cu Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba, care este de fiecare dată alături de noi, vine să vadă spectacolelel, să participe la conferințele pe care le avem în fiecare dimineață și care este alături de noi la fiecare ediție. Doresc să îi mulțumesc și lui Dan Popescu, administratorul județului Alba, care a fost de-acord cu selecția pe care am făcut-o, în ceea ce privește piesele de teatru și evenimentele din cadrul festivalului. Noi ținem foarte mult la detalii, iar aceste detalii sunt de foarte multe ori greu de realizat, dar acesta este unul dintre scopurile acestui festival și al celor care sunt invitați în cadrul festivalului, pentru că e foarte greu dar în același timp, ne dorim ca ei să se simtă bine aici și totul să meargă ca pe roate.

Ceea ce vedem noi pe scenă, pentru o oră, două, trei, poate însemna două, trei zile de montare cu totul. De aceea, noi ținem cu tot dinadinsul să le oferim invitaților noștrii timpul de montare de care au nevoie, lucru care, din păcate, în alte festivaluri nu se întâmplă. Lucrurile acestea sunt extrem de importante pentru un festival reușit.

De asemenea, doresc să mulțumesc echipei de voluntari. Orice festival care se respectă are în spate o echipă bine dezvoltată și frumoasă de voluntari. Noi lucrăm de foarte mulți ani la acest festival dar anul acesta pot spune că am avut cea mai bună echipă. Frumoși, dedicați, mereu acolo la nevoie, nu ”s-au pierdut pe drum” și pot spune cu mândrie că, la finalul acestei ediții, avem același număr de voluntari cu care am început. De multe ori am pățit, în cele 15 ediții anterioare, să ne plece voluntari și să cadă din nou toată munca pe organizatori.

Nu suntem o foarte mulți dar fiecare și-a făcut treaba și cred că, în final, am reușit un festival extraordinar, pe placul tuturor spectatorilor și invitașilor noștri.”