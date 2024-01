ANGAJĂRI la STAT 2024: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 ianuarie 2024. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 ianuarie și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF SÂRBU” ȘIBOT, JUDEȚUL ALBA – 1 post îngrijitor , 1/4 norme la Școala Primară Balomiru de Câmp

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0725530082 sau de pe website: scsibot.blogspot.com/.

Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.01.2024, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Nu se cere

2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

*Serviciul Local de Utilitate Publica Abrud, judetul Alba,organizeaza concurs in baza HG nr.1336/2022,pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata, a unui post de natura contractuala de executie ,vacant,durata timpului de 8 ore/zi,de muncitor calificat – conducator auto, treapta I.

Condiţii specifice de participare la concurs :

-Nivelul studiilor : studii medii

-Vechime in munca : minim 5 ani

– permis de conducere: categoria C,E

– Certificat de competenta profesionala/atestat transport marfa

– aviz medical si aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat

-experienta minim 5 ani transport transcontainer.

Concursul se va desfasura conform calendarului urmator :

Concursul consta in 3 etape successive ,dupa cum urmeaza : selectia dosarelor de inscriere,proba scrisa si interviul . Vor avea loc la sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud.str. Piata Eroilor,nr.1,jud. Alba.

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.

Dosarele se vor depune pana la data de 25.01.2024,ora 16.00 ,

La sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud- Morar Daniela – secretar comisie de concurs, telefon: 0258780519/interior-35. Rezultatul selectarii dosarelor de concurs va fi publicat si afisat

pana in data de 29.01.2024 ora 16,00.Contestatiile privind rezultatul selectarii dosarelor de concurs se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor. Raspunsul la contestatii se va publica si afisa pana la data de : 29.01.2024 ora 16,00.

Proba scrisa va avea loc in data de : 06.02.2024 ora 10,00, la sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud

Rezultatul probei scrise va fi publicat si afisat in data de 06.02.2024 ora 16,00. Contestatiile privind rezultatele la proba scrisa se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului probei. Raspunsul contestatiilor la proba scrisa va fi publicat si afisat pana cel tarziu la data de 08.02.2024 ora 16,00.

Proba de interviu va avea loc in termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei scrise la sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud. Rezultatul de la proba de interviu va fi publicat si afisat in ziua sustinerii acestuia pana la ora 16,00. Contestatiile privind rezultatulde la proba de interviu se pot depune in termen de cel mult o zi lucratoare de la data afisarii rezultatului de la proba de interviu. Raspunsul la contestatii va fi afisat in cel mult o zi lucratoare de la data depunerii acestora ,ora 16,00. Contestatiile se pot depune la sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud.

Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului si la contestatiile dfepuse se face prin afisare la sediu; Primariei orasului Abrud.

Rezultatul final al concursului va fi publicat si afisat la data de 15.02.2024 ora 16,00.

Contestatiile se pot depune la sediul Serviciului Local de Utilitate Publica Abrud,compartiment : Resurse Umane – Salarizare/Contabilitate. Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului si la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Primariei Orasului Abrud.

*Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, organizează concurs în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următorului post, de natură contractuală, vacant la:

1. Compartimentul Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

– 1 post de medic specialist -preşedinte Comisie, normă întreagă, pe durată nedeteminată;

Durata timpului de lucru este de 8h pe zi, 40 ore pe săptămână.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;

– Certificat de membru al Colegiului Medicilor din România;

– Aviz de exercitare a profesiei de medic, vizat pe anul în curs, din care să rezulte specialitatea: expertiză medicală a capacităţii de muncă, medicină internă sau medicină de familie.

Data limită de depunere a dosarelor: 23.01.2024

Proba scrisa: 01.02.2024

Interviu: 06.02.2024

Anunțul este postat pe site-ul D.G.A.S.P.C. Alba – www.protectiasocialaalba.ro. Informații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, Alba Iulia – Serviciul Resurse Umane și Gestiunea Funcției Publice – etaj 3, camera 46, tel. 0258/818266- interior 209.

*SPITALUL Municipal Aiud, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănatății nr.166 / 2023 organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a urmatorului post temporar vacant :

– un post temporar vacant , normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la compartimentul Gastroenterologie

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI:

Activitate Data Ora

data publicării anunțului 08 ianuarie 2024

data limită de depunere a dosarelor 15.ianuarie 2025 15.00

selectia dosarelor ,stabilirea punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), 16 ianuarie 2024 12.00

afișarea selecției dosarelor si punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare 16 ianuarie 2024 14.00

termen limita contestații ref la selectia dosarelor 17 ianuarie 2024 14.00

afișarea rezultatelor la contestații 18 ianuarie 2024 14.00

proba scrisă 22 ianuarie 2024 10.30

afișarea rezultatelor la proba scrisă 22 ianuarie 2024 15.00

termen limită contestații la proba scrisă 23ianuarie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 25 ianuarie 2024 15.00

proba clinică/practică 29 ianuarie 2024 09.30

afișarea rezultatelor la proba clinică/practică 29 ianuarie 2024 15.00

termen limită contestații la proba clinică/ practică 29 ianuarie 2024 15.00

afișarea rezultatelor la contestații la proba clinică/ practică 30 ianuarie 2024 15.00

afișarea REZULTAT FINAL 31 ianuarie 2024 15.00

Înscrierile la concurs se fac la Serv. Runos-juridic Administrativ al Spitalului Municipal Aiud, Mun. Aiud str. Spitalului nr.2 jud. Alba. Relații suplimentare se pot obține la serv. Runos-juridic Administrativ. al Spitalului Municipal Aiud la tel. 0258861816 / int.192.

*COMUNA VINȚU DE JOS – servant pompier,șofer i(conducător autospecială)

Posturile pentru care se organizează concurs de recrutare sunt:

1.Șofer I(Conducător autospecială) Cod COR 833204, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vinţu de Jos, jud. Alba- 2 posturi ;

2.Servanți Pompieri Cod COR 541104, personal contractual, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Vinţu de Jos, jud. Alba -1 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Șofer I(Conducător autospecială) sunt:

– studii Medii : Medii/Generale;

– Permis categoria C;

– Certificat de absolvire a cursului de servant pompier;

– Voluntariat în domeniul Situațiilor de urgență;

– vechime in specialitatea postului: 5 ani;

– Cunoștințe de mecanică –auto.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale de Servant pompier sunt:

– studii Medii : Medii/Generale;

– vechime în muncă:5 ani.

– Certificat de absolvire a cursului de servant pompier;

– Voluntariat în domeniul Situațiilor de urgență.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Vinţu de Jos, până în data de 18.01.2024,ora 16.00;

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

proba scrisă în data 26.01.2024, ora 10:00 la sediul Primăriei comunei Vințu de Jos;

Termen afișare rezultat proba scrisă 26.01.2024, ora 14:30

Termen primire contestații: 29.01.2024, ora 14:30

Termen afișare rezultat contestații 29.01.2024, ora 16:00

Proba practică și Interviul – se vor comunica odată cu afisarea rezultatelor la proba scrisă.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a Instituției: https://vintudejos.ro/. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Vintu de Jos din comuna Vințu de Jos,str. Lucian Blaga,nr.47,județ Alba sau la telefon:0258739234,int.12.

*PRIMARIA COMUNEI SANTIMBRU – bibliotecar debutant

Bibliotecar debutant ,1 post contractual de executie , studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalente.

Înscrierile la concurs se fac la secretariatul primariei in perioada 28.12.2023-12.01.2024, proba scrisa in data de 25.01.2024, ora 9,00, interviul 29.01.2024 ora 9,00 si afisarea rezultatelor in data de 30.01.2024, ora15,00.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Primaria Comunei Santimbru , strada Blajului, nr.187, Judetul Alba , nr.telefon 0258/842101, e-mail [email protected].

*Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 8 din Alba Iulia, Judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului de îngrijitor copii,(la structura GPP NR.9 ALBA IULIA) vacant de: 0,5 normă, 4 ore/zi, 20 ore/săptămână,conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

o Nivelul studiilor: studii medii.

o Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;

o Curs de igienă efectuat valabil sau inscris la curs

o Abilități de lucru în echipă

o Răspunde de inventarul încredințat

o Efectuează și alte sarcini trasate de către conducere

o Condiții vechime: experiența pe un post similar constituie avantaj

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

o 08.01.2024 – 19.01.2024: perioada de depunere a dosarelor, interval orar: 8-15

o 22.01.2024: verificarea și selecția dosarelor, interval orar: 09:00- 13:00

o 22.01.2024: Afișare selecție dosare, ora 14:00

o 23.01.2024: Depunerea contestați selecție dosare, interval orar: 09:00 – 12:00

o 23.01.2024: Soluționare contestații, interval orar: 12:00 – 14:00

o 23.01.2024: Afișare rezultate dosare validate, ora 15:00

o 25.01.2024: – susținerea probei scrise ora 09:00

o 25.01.2024: – Afișare rezultate probă scrisă, ora 12:00

o 25.01.2024: – Depunere contestații probă scrisă, interval orar :12:00-15:00

o 26.01.2024: Afișare rezultate contestații probă scrisă: ora 12:00

o 29.01.2024: Proba practică, ora 09:00

o 29.01.2024: Interviu, ora 11:00

o 29.01.2024: Afișarea rezultatelor finale, ora 13:00

o 29.01.2024: Depunerea contestații, interval orar: 13:00- 15:00

o 29.01.2024: Afișarea rezultatelor finale, după contestații: ora 16:00

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei cu Program Prelungit Nr. 9 din Alba Iulia, str.Vasile Goldiș, Nr.7, Jud. Alba. Telefon: 0258835031.

*SPITALUL MUNICIPAL BLAJ – 3 asistenți medicali generaliști

– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Cabinet pneumologie din Ambulatoriului integrat;

– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL) la Cabinet chirurgie vasculară din Ambulatoriului integrat

– 1 post – asistent medical generalist (S/SSD/PL), la Cabinet ORL din cadrul Ambulatoriului integrat in structura spitalului

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist (S/SSD/PL):

– diplomă de licența in specialitatea postului/ diploma de absolvire a invățământului superior de 3 ani in specialitate/ diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă în specialitatea medicină generală;

– certificat de membru al OAMGMAMR

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Biroul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Biroul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Concursul se desfăşoară la sediul unităţii şi constă în urmatoarele etape:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 12.12.2023

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 12.01.2024 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 15.01.2024

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 15.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 16.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 17.01.2024 Ora 15,00

Verificarea cunoștințelor de operare pe calculator (probă eliminatorie) 18.01.2024 Ora 09,00

Data probei scrise 19.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 19.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 22.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 23.01.2024 Ora 15,00

Data interviu/proba practică 25.01.2024 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor la interviu/ proba practică 25.01.2024 Ora 15,00

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul interviului/ probei practice 26.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la interviu/ proba practică 29.01.2024 Ora 15,00

Data afișării rezultatelor finale 30.01.2024 Ora 15,00

Eventualele modificări ale calendarului de concurs se vor publica pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

