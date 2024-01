LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 IANUARIE 2024: 358 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș, Sebeș și Teiuș

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă pot viziona ofertele accesând www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de muncă vacante sau se pot prezenta la sediul agenției județene pentru ocuparea forței de muncă de domiciliu sau resedință.

Mai jos, lista locurilor de muncă vacante în județul Alba și numerele de telefon la care puteți afla mai multe detalii:

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ALBA IULIA

ALBA IULIA LEX PROTECT BUZĂU SRL PAZNIC 1 [email protected]

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL AJUTOR BUCATAR 1 0754865728

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL LUCRATOR COMERCIAL 1 0754865728

ALBA IULIA BELMI TRADE SRL PIZZAR 2 0754865728

ALBA IULIA LEX PROTECT BUZĂU SRL AGENT DE SECURITATE 1 [email protected]

ALBA IULIA ACTUAL SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 5 0744635648

ALBA IULIA ALBATROS GOLD SRL MANAGER FINANCIAR 1 0728014600

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA ASISTENT MEDICAL FIZIOTERAPIE 1 0729837566

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ASISTENT MEDICAL GENERALIST 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 1 0744380767

ALBA IULIA MEDCARE KINETO SRL ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA 2 [email protected]

ALBA IULIA ECOTECH MAXSPEED DISPECER 2 [email protected]

ALBA IULIA DEDEMAN SRL DISPECER CENTRU DE ALARMA 1 [email protected]

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA FIZIOKINETOTERAPEUT 1 0729837566

ALBA IULIA KINETOMEDICA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA BIO TERAPIA PLUS SRL FIZIOKINETOTERAPEUT 5 0744380767

ALBA IULIA ALFA & OMEGA GROUP SRL ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 [email protected]

ALBA IULIA FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

ALBA IULIA CABINET MEDICAL SUCIU MONICA MASEUR 1 0729837566

ALBA IULIA AIDA BEST CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA 10 0753537947

ALBA IULIA TERAINFO SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 11 [email protected]

ALBA IULIA BEST NOR REL S.R.L. AJUTOR BUCATAR 1 0741499743

ALBA IULIA PEMONT LENJERIE SRL CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE 10 0744588699

ALBA IULIA PAPABOX SRL PIZZAR 2 0743175729

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL AGENT DE SECURITATE 2 0760265477

ALBA IULIA IPEC SA AMBALATOR MANUAL 25 0758800134

ALBA IULIA IPEC SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 25 0758800134

ALBA IULIA FAMILY GRUP HOUSE S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0752089436

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA NEMO INVESTIGO SRL PAZNIC 1 0760265477

ALBA IULIA ELIT SRL AMBALATOR MANUAL 5 [email protected]

ALBA IULIA ELIT SRL MACELAR 1 [email protected]

ALBA IULIA SC APULUM SA ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 3 07314897087

ALBA IULIA SC APULUM SA INSTALATOR APA, CANAL 3 0731489087

ALBA IULIA SC APULUM SA ÎNCARCATOR-DESCARCATOR 40 07314897087

ALBA IULIA SC APULUM SA LACATUS MECANIC 3 07314897087

ALBA IULIA FORCE 1 DIVIZIA DE SECURITATE SRL AGENT DE SECURITATE 1 0757044900

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL AMBALATOR MANUAL 1 0740954088

ALBA IULIA AXA PORCELAINE SRL DEBAVURATOR-RETUSOR LA PRODUSE DIN CERAMICA FINA 2 0740954088

DRÂMBAR CONSAMA TEAM SRL MANAGER 1 0745159451

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AMBALATOR MANUAL 2 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. FEMEIE DE SERVICIU 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. AGENT DE VÂNZARI 1 790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. GESTIONAR DEPOZIT 1 0790229959

DRÂMBAR Transilvania Nuts S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 1 0790229959

DRÂMBAR PEMA ELECTROTEHNIC SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0745999335

OARDA DUMA SMART CONSTRUCT SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0745293114

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ AIUD

AIUD ROMADO SHOP S.R.L. LUCRATOR COMERCIAL 1 0762188862

AIUD MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 3 0742212343

AIUD GEORGIA CATERING SRL AJUTOR BUCATAR 1 0729068763

AIUD GEORGIA CATERING SRL BUCATAR 1 0729068763

AIUD GEORGIA CATERING SRL LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) 1 0729068763

AIUD EXCELENT TRANS SRL SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE 2 0743899485

AIUD VAN-GAO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 1 0786537979

AIUD COOPERATIVA DE CONSUM AIUD SOCIETATE COOPERATIVĂ BRUTAR 2 0728074071

AIUD CONF RICAMI NADA SRL BRODER MANUAL 5 0258863552

GALDA DE JOS DECORASAR S.R.L. DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) 1 0759156890

TEIUŞ IMCOP S.R.L. AUTOMATIST 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII 1 0744627674

TEIUŞ IMCOP S.R.L. MANIPULANT MARFURI 3 0744627674

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ BLAJ

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR ROSAR-TENCUITOR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 3 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZIDAR PIETRAR 2 0734567031

BLAJ KRONOS LIFE CONSTRUCT SRL ZUGRAV 2 0734567031

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CÂMPENI

ABRUD GETICA STAR SRL VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC 2 0728290270

ABRUD TECHNO SACK SRL MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR 20 0722979702

AVRAM IANCU GENERAL CAD APUSENI SRL FEMEIE DE SERVICIU 1 [email protected]

AVRAM IANCU BOLD DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA 2 0741702615

SĂLCIUA SC 3H CENTRE SRL FEMEIE DE SERVICIU 2 0743910931

SUB PIATRĂ S.C. ARMEANU S.R.L. ÎNGRIJITOR CLADIRI 4 0768332545

ZLATNA ALBA ALUMINIU SRL ECONOMIST ÎN GESTIUNEA ECONOMICA 1 0749134009

ZLATNA MOGUT JUNIOR SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII 2 074755934

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ CUGIR

CUGIR LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758113603

ŞIBOT PRODUSE TRADIȚIONALE DIN ARDEAL S.R.L. INGINER ECONOMIST 1 0358401297

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ OCNA MUREȘ

OCNA MUREŞ ELECTRO TECHNICAL SOLUTIOS SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0785500018

OCNA MUREŞ MIOMAR UNIVERSAL SRL LUCRATOR COMERCIAL 2 [email protected]

OCNA MUREŞ TECHNO SACK SRL CROITOR 3 [email protected]

AGENȚIA LOCALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SEBEȘ

PETREŞTI SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE „HIDROELECTRICA” SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SEBES ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE 1 0258806455

RĂDEŞTI MOBILAIUD SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0735531487

SEBEŞ BEAUTY CAR WASH SRL SPALATOR VEHICULE 1 0773865892

SEBEŞ HOUSE CLEANING CASA SRL SPALATOR VITRINE SI GEAMURI 1 0773865892

SEBEŞ STAR ASSEMBLY SRL CONSILIER JURIDIC 1 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL CUSATOR PIESE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI 1 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII 1 0744693292

SEBEŞ FLANCO RETAIL SA LUCRATOR COMERCIAL 1 [email protected]

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL SUDOR 1 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TAPITER 2 0744693292

SEBEŞ ALBANI FOREX SRL TÂMPLAR UNIVERSAL 6 [email protected]

SEBEŞ DREGHICIU CONSTRUCT SRL MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR 10 0758212400

SEBEŞ AUTO TOTAL PREST SRL MUNCITOR MANIPULARE SI PREGATIRE FURAJE 20 [email protected]

SEBEŞ CATALEYA STORE SRL OPERATOR INTRETINERE CORPORALA 1 0743566066

SEBEŞ LIBRA GUARD SRL AGENT DE SECURITATE 5 0758014453

VINŢU DE JOS DANIEL & IOANA SRL FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) 1 0766343532

VINŢU DE JOS DUKA CONSTRUCT SRL FIERAR BETONIST 1 [email protected]

VINŢU DE JOS DUKA CONSTRUCT SRL MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE 1 [email protected]

VINŢU DE JOS MATTHEWS BRIDGE DECO S.R.L. MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET 1 0761016106

