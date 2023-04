Angajări la Primăria Alba Iulia: Cinci posturi, scoase la concurs. Condiții de participare

Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat trei concursuri pentru ocuparea a cinci posturi în cadrul mai multor proiecte.

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizeaza concurs de recrutare in data de 10 mai 2023 ora 11.00, proba practica, pentru ocuparea posturilor vacante, functii contractuale de executie, pe perioada nedeterminata:

– un post – ingrijitor cladiri – pe perioada nedeterminata, Cod COR : 515301

Conditii specifice de particinare:

Studii generale;

Vechime in specialitate necesara: – ;

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizeaza concurs de recrutare in data de 16 mai 2023, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, functii contractuale de executie, pe perioada nedeterminata:

– un post funcție publică de execuție, pe perioadă nedeterminată, consilier, clasa I, gradul profesional asistent

Condiții de participare:

Studii de specialitate: Studii universitare de licențä absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă in domeniul de licență (DL): Inginerie civila — specializarea: construcții civile, industriale și agricole, domeniul de licențä (DL): Inginerie civila — specializarea: cai ferate drumuri si poduri, domeniul de licență (DL): ingineria instalatiilor — specializarea instalații pentru construcții, domeniul de licența (DL): Informatica — specializarea informatica, domeniul de licență (DL): Inginerie si management — specializarea Inginerie si management in constructii Vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii funcției publice: minimum 1 an; – doua posturi funcții publice de execuție, pe perioadă nedeterminatã, consilier, clasa I, gradul profesional superior

Condiții de participare

Studii de specialitate: Studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă în domeniul de licență (DL): Inginerie civila — specializarea: construcții civile, industriale şi agricole, domeniul de licență (DL): Inginerie civila — specializarea: cai ferate drumuri si poduri, domeniul de licența (DL): Ingineria instalatiilor — specializarea – specializarea instalații pentru construcții

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani;

Primăria Municipiului Alba Iulia, organizeaza concurs de recrutare in data de 3 mai 2023, proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante, functii contractuale de executie, pe perioada nedeterminata:

– un post de consilier manager de proiect, gr. IA, pe perioada nedeterminata, Cod COR: 242201;

Condiții de participare

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință (RSI): științe economice

Vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: 7 ani; Curs manager de proiect;