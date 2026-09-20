Alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii sociale pot fi solicitate online. Cum pot fi urmărite cererile depuse în noua platformă

Alocațiile, indemnizațiile și alte beneficii de asistență socială pot fi solicitate acum online, fără ca pentru toate procedurile să fie necesară depunerea fizică a documentelor la instituțiile competente. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a lansat recent Sistemul Național Integrat de Asistență Socială (SNIAS), platformă prin care cetățenii pot iniția cereri, transmite documente și verifica ulterior stadiul solicitărilor.

Cum poate fi accesat SNIAS

Platforma SNIAS poate fi accesată atât prin intermediul identității digitale ROeID, cât și printr-un cont creat cu o adresă de e-mail și o parolă. În cazul autentificării prin ROeID, datele de identificare sunt preluate automat în sistem.

Astfel, în secțiunea „Profilul meu”, numele, prenumele, codul numeric personal și adresa apar deja completate. Utilizatorul nu mai trebuie să introducă manual aceste informații, urmând să completeze celelalte date necesare pentru solicitarea beneficiului ales.

SNIAS poate fi folosit atât în limba română, cât și în limba engleză. Opțiunea pentru schimbarea limbii este disponibilă în partea de sus a paginii.

Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Unul dintre obiective este simplificarea relației dintre cetățeni și instituțiile care gestionează beneficiile de asistență socială.

Prin digitalizarea procedurilor se urmărește reducerea drumurilor la instituții pentru depunerea cererilor. De asemenea, sistemul este conceput pentru a limita situațiile în care oamenilor le sunt cerute în mod repetat informații care există deja în evidențele instituțiilor publice și pot fi verificate de acestea.

Ce beneficii sociale pot fi solicitate online

În secțiunea „Cereri beneficii sociale” este disponibil catalogul solicitărilor care pot fi inițiate online. Printre acestea se numără alocația de plasament și indemnizația de sprijin, indemnizația pentru concediul de acomodare și indemnizațiile de sprijin acordate adoptatorilor sau familiilor adoptatoare.

Lista include și ajutorul de urgență, indemnizația pentru persoanele infectate cu HIV sau bolnave de SIDA și indemnizația destinată tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială. Tot aici se regăsesc venitul minim de incluziune (VMI), alocația de stat pentru copii (ASC), indemnizația pentru creșterea copilului (ICC) și/sau stimulentul de inserție (SI).

Pentru fiecare beneficiu disponibil, utilizatorul poate consulta o scurtă descriere și poate începe procedura de solicitare. În funcție de beneficiul ales, formularul poate solicita informații despre persoană, copii, venituri, stagiu, detaliile cererii și modalitatea de efectuare a plății.

În cazul indemnizației aferente concediului de acomodare, de exemplu, formularul online este împărțit în mai multe secțiuni. Utilizatorul trebuie să completeze informațiile care nu sunt preluate automat și să atașeze documentele justificative solicitate.

Nu toate cererile sunt completate direct în SNIAS

Un aspect important este că prezența unui beneficiu în catalogul SNIAS nu înseamnă neapărat că întreaga cerere este completată și transmisă în această platformă. Pentru anumite beneficii, SNIAS funcționează ca punct de acces către o altă platformă online.

Un exemplu este venitul minim de incluziune (VMI). După accesarea cererii și selectarea opțiunii „Lansează solicitarea”, utilizatorul este redirecționat către o altă platformă online a Ministerului Muncii.

Acolo, procedura poate fi continuată, iar autentificarea se poate face inclusiv prin ROeID. Prin urmare, solicitantul începe demersul din SNIAS, dar parcurgerea efectivă a etapelor pentru anumite beneficii are loc într-un alt sistem.

Același mecanism este utilizat pentru alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție. În aceste cazuri, prin intermediul platformei pot fi solicitate unul sau mai multe dintre drepturile disponibile, în funcție de situația persoanei, însă pentru completarea efectivă a cererii utilizatorul este redirecționat către platforma respectivă.

Astfel, SNIAS nu trebuie privit doar ca un loc în care sunt completate toate formularele cap-coadă. Pentru anumite beneficii, platforma reprezintă inclusiv o interfață de acces către sistemul în care cererea este completată și transmisă efectiv.

Cum pot fi urmărite cererile depuse

Un alt instrument disponibil în SNIAS este „Tabloul de bord”, unde utilizatorul poate vedea o imagine de ansamblu asupra activității desfășurate prin intermediul contului. În această zonă sunt afișate solicitările recente, în funcție de stadiul în care se află.

Printre statusurile afișate se regăsesc „solicitări inițiate” și „preluate”. Tot în tabloul de bord există zone dedicate documentelor primite recent și notificărilor recente.

Pentru o evidență mai detaliată, utilizatorii au la dispoziție secțiunea „Solicitările mele”. Aceasta centralizează cererile asociate contului și permite căutarea sau filtrarea lor în funcție de status, domeniu, tipul solicitării ori perioada în care au fost depuse.

Solicitările pot fi, de asemenea, împărțite între cele deschise și cele închise. În acest fel, utilizatorul poate consulta mai ușor istoricul cererilor asociate contului.

Platforma include și secțiuni separate pentru „Documentele mele” și „Notificări”. Documentele și mesajele legate de solicitări pot fi astfel consultate din același cont, fără ca utilizatorul să fie nevoit să caute separat informațiile asociate fiecărei cereri.

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