Alexandru Pelici, antrenorul cu care Unirea Alba Iulia atacă promovarea în Liga 2! Primele transferuri, Bucur și Ardei

Alexandru Pelici este antrenorul de care se leagă speranțele Unirii Alba Iulia să revină în Liga 2. În vârstă de 50 de ani, Pelici a acceptat provocarea venită din Cetatea Marii Uniri și activează, în premieră, la nivelul celui de-al 3-lea eșalon.

Sunt, în primăvara anului 2024, 3 etape în care CSM Unirea Alba Iulia încearcă să urce pe poziția a 4-a a Seriei 9 care le va permite “alb-negrilor” să acceadă în play-off, primul obiectiv al anului în care clubul aniversează Centenarul

“Au mai fost de-a lungul timpului două solicitări, aveam o datorie morală față de oraș și față de oamenii cu care am realizat în trecut performanțe uriașe. Este o lege a semințelor, sădești, uzi și apoi culegi; rezultatele nu vin peste noapte. Vrem să readucem Unirea pe harta fotbalului, în primele două ligi”, a precizat Pelici. Contractul sau se întinde pe un an și jumătate, iar din vară, obiectivul este ferm, atacarea promovării în Liga 2.

“Dacă vom intra în play-off, ne dorim să atacăm, de acum, promovarea în eșalonul superior. Îmi amintesc de momentul când am preluat CS Mioveni, dacă dăm timpul înapoi. Am preluat echipa de pe locul 13, iar după pauza de iarnă mai aveam 5 meciuri, și în cele din urmă am reușit minunea, să promovăm în Liga 1, în 2021”, a precizat Pelici într-o emisiune la Radio Unirea FM

*Bucur și Ardei, primele achiziții

“Putem să prindem play-off-ul. Raportat la momentul când am venit, am mai recuperat din puncte. Cu puțină atenție, din partea noastră, în jocul cu CSU Alba Iulia, sau din partea arbitrilor, în jocul cu Gloria Bistrița puteam fi deja acolo”, a spus Pelici, care care a mai activat, 4 ani la Alba Iulia, ca jucător și antrenor, în perioada 2001-2005.

Până în prezent, uniriștii au anunțat două achiziții, portarul Laurențiu Bucur (împrumutat de la CS Mioveni) și apărătorul Cornel Ardei (ex-CSM Reșița), așteptând în aceste zile un răspuns de la Nenad Lalic (sârbul care discută despărțirea de CSC Dumbrăvița).

“Ardei, un fundaș central care poate evolua și fundaș lateral, este un jucător care ne poate ajuta. În privința lui Bucur, am căutat un portar under, ne-a fost recomandat, am luat referințe despre el, aflând că a debutat în Liga 1”, a spus Pelici în cadrul emisiunii de la Radio Unirea FM.

*De luni, cantonament, apoi stagiu în Antalya

De luni, 22 ianuarie, timp de 11 zile, divizionara terță va efectua un stagiu centralizat de pregătire fizică, cu două antrenamente zilnice. În privința achizițiilor, Pelici susține că nu vor fi multe transferuri în această pauză competițională.

“Sunt mai multe posturi pe care vizăm întăriri, au fost jucători care ne-au refuzat, care au avut pretenții exagerate. Nu vor fi multe modificări de trupe, întrucât, din noiembrie, în luna în care am lucrat împreună, am constatat un real progres. Sunt în actualul lot lot jucători tineri care au marjă de creștere”, a mai adăugat Pelici, care a mai precizat că stagiul extern din Antalya are beneficii importante pentru echipă, în condițiile în care pe “Cetate” se va înlocui suprafața de joc

