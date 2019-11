Alegeri prezidențiale 2019. Mesajul primului român de pe glob care a votat

Aflat la mii de kilometri distanță față de casă, un tânăr originar din Brașov, stabilit acum în cel mai mare oraș din Noua Zeelandă, Auckland, a fost primul român de pe glob care a votat în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019. De la „capătul lumii”, Macaveiu Ioan a votat cu gândul că împreună cu familia și prietenii noștri, vom contribui „la o nouă șansă pe care România o merita atât, atât de tare”.

De asemenea, pe pagina sa de Facebook, tânărul, a anunțat că a făcut „schimb” cu logodnica sa, Mădălina Ghibuşi, o tânără originară din Râmnicu Vâlcea, stabilită și ea în celălalt capăt al lumii. Postarea tânărului a continuat cu următorul mesaj:

„Astăzi am facut schimb cu Mădălina Ghibuşi si am fost primul român de pe glob care a votat în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale 2019.

Am votat cu gândul că de aici de la „capatul lumii” vom contribui, împreună cu familia și prietenii noștri, la o nouă șansă pe care România o merita atât, atât de tare.

Multi de acasa vor vota 🔻 (ref. V. Dăncilă/PSD) din interes personal si o fac intr-un mod constant, bravo lor.

Altii, hotărâți si conștienți de importanta acestui moment, vor vota cu 📒 (ref. K. Iohannis/PNL , nu neaparat pentru increderea in candidat, ci pentru o perspectiva pe termen lung mult mai favorabila dar si pentru a oferi o perioadă mai stabilă pe plan politic, pana la următoarele alegeri parlamentare.

Astazi am fost la vot cu gandul si la toti cei care au votat in primul tur, ca si noi de alt fel, cu 🆕️ (ref. D. Barna/USR) și nu mai vor să voteze și în acest weekend.

Sper tare mult să vă răzgândiți și să luați în considerare că România (🔻PSD, 📒PNL, 🆕USR) ️ pe care vi-o doriți nu poate fi completă fără contribuția voastră 🆕️.

Așa că cel mai bine haideți să jucăm în echipă și dăm un +plus de energie fratelui nostru experimentat,lent și tacut 📒 (PNL) și impreuna să-i arătăm și fratelui mai în vârstă, egocentric și neinformat 🔻 (PSD) că noi cei tineri, visători,implicați și motivați ne dorim o țară mai bună pentru toți românii.

#ieslavot #votdiaspora #alegeriprezidentiale2019 #votingmatters #vote #ROinNZ #noitoti „.