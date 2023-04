ADMITERE MAI 2023: Peste 1.600 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție. Cererile se pot depune până în 5 mai

Dacă ai dat de acest articol în timp ce asculți muzică, felicitări, ai nimerit la fix. Astăzi vorbim despre căști și despre cât de mult sunt ele folosite, iar noi nici măcar nu ne dăm seama. Gândește-te puțin, de fiecare dată când te urci într-un mijloc de transport vezi oameni care ascultă muzică la tot felul de căști.

Fie ele wireless, cu fir, over the ear, in ear, de gaming sau de sport, fiecare are perechea lui de căști pe care o folosește zi de zi. Fie că asculți muzică sau vorbești la telefon, o pereche bună de căști trebuie să întrunească un diferit set de proprietăți, în funcție de ce își dorește fiecare. Poate că vrei neapărat niște căști cu noise cancelling sau unele care au un bass puternic.

În ultima vreme, la modă sunt căștile wireless care parcă au acaparat piața. Nici nu aveau cum să nu o facă pentru că oferă consumatorilor un avantaj enorm. Nu se mai încurcă în firul căștilor, însă trebuie să le încarci. Chiar și așa, nu îți face probleme pentru că durata de viața a unor căști wireless s-a mărit considerabil.

Orice ai putea să îți dorești de la o pereche de căști, găsești deja pe piață. De ce? Pentru că sunt disponibile într-o gamă foarte largă, în diferite diemensiuni sau caracteristici. Astfel, în acest articol încercăm să vorbim despre tipuri de căști pe care le utilizezi în diferite situații.

Căștile on și over the ear

Căștile on ear sunt niște căști accesibile care sunt potrivite pentru cei care călătoresc mult și au nevoie de muzică în timpul drumurilor. Au totuși un mic dezavantaj, deși foarte accesibile, acestea nu pot fi pentru toată lumea. Dacă porți prea mult căștile on ear, s-ar putea ca după ce le dai jos să te doară urechile. Un alt dezavantaj al acestora este că nu îți oferă o izolare acustică foarte bună, pentru că ele vin pe ureche și nu o acoperă complet.

Căștile over the ear sunt cumva rude cu cele on ear. Ele funcționează pe același principiu, doar că ele vin peste urechi, oferindu-ți astfel o izolare acustică superioară. Dacă ești genul care se afundă în gândurile sale când învață sau călătorește, o pereche de căști over the ear vor fi perfecte pentru tine.

Căștile in ear

Căștile in ear sunt probabil cele mai populare în rândul utilizatorilor, indiferent de activitatea pe care o întreprind. Aceste căști se găsesc în cea mai mare varietate pe piață și există modele din toate gamele de preț și cu tot felul de caracteristici.

Poți să le folosești pentru sport sau pentru a asculta muzică. De ce ți-ai alege o astfel de pereche de căști? Pentru că sunt ușor de luat după tine, poți da diferite comenzi doar cu simple apăsări pe căști și te poți bucura de o bună izolare fonică. Dacă vrei să apelezi la astfel de căști, îți recomandăm o pereche de căști de la Samsung.

Căști de gaming

Deși probabil că nu te așteptai să vezi menționate căștile de gaming în acest articol, iată-le. De ce vorbim puțin și despre căștile de gaming? Pentru că ele au deja microfoanele încorporate și o calitate a sunetului foarte bună.

Căștile de gaming sunt o alegere bună, atât pentru gamerii pasionați care vor să audă fiecare adversar, cât și pentru utilizarea de zi cu zi datorită izolării pe care ți-o oferă. Dacă vrei să îți iei o pereche de căști de gaming poți împușca doi iepuri dintr-o lovitură. De ce? Pentru că poți să folosești căștile de gaming atunci când stai la calculator, dar și în transportul în comun pentru a asculta muzică de pe telefon, de exemplu.

Așadar, înainte de a-ți alege o pereche de căști de gaming, sau in ear sau orice tip de căști, asigură-te că te documentezi foarte bine și să iei în considerare toate opțiunile.