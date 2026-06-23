Curier Județean

ACCIDENT în Ocna Mureș: Bărbat de 52 de ani, pe tricicletă, acroșat de o mașină pe strada Colonia

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 minute

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ACCIDENT în Ocna Mureș: Bărbat de 52 de ani, pe tricicletă, acroșat de o mașină pe strada Colonia

Un accident rutier a avut loc luni după-masa în Ocna Mureș. Bărbat de 52 de ani, pe tricicletă, a fost acroșat de o mașină pe strada Colonia.

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Potrivit IPJ Alba, la data de 22 iunie 2026, în jurul orei 15.10, polițiștii din orașul Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la faptul că, pe strada Colonia peste Mureș, a avut loc un eveniment rutier.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din orașul Ocna Mureș, în timp ce conducea o autoutilitară pe strada Colonia peste Mureș, l-ar fi acroșat pe un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din orașul Ocna Mureș, care se deplasa regulamentar cu tricicleta.

În urma evenimentului rutier, bărbatul, în vârstă de 52 de ani, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital pentru a-i fi acordate îngrijiri medicale de specialitate.

Atât conducătorul auto, cât și bărbatul de 52 de ani au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

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