Actualitate

8 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 zile

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8 august 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Ce lucrări se execută

Sâmbătă, 8 august 2026, sunt restricții de circulație pe Autostrada A1 Sebeș-Sibiu. 

Restricțiile sunt în vigoare până la ora 19.30.

Concret, între kilometrii 247 și 248, în zona Sibiu, se execută lucrări de așternere covor asfaltic. Calea 2 (Sebeș-Sibiu), breteaua de ieșire și breteaua de intrare A1 nod Mediaș (km 247) sunt restricționate.

Ieșirea de pe A1 se face în urmatorul nod rutier, de la km 244.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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