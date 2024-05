Ștefan Dulea, de la Colegiul Național Militar ” Mihai Viteazul” Alba Iulia, performanță remarcabilă. S-a calificat la etapa națională a Olimpiade de Securitate Cibernetică

Olimpiada de Securitate Cibernetică se află la prima sa ediție, la care o să participe și elevul Ștefan Dulea, de la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

Pasiunea pentru calculatoare și pentru informatică, dar și competențele digitale avansate pe care le deține, i-au adus elevului sergent Ștefan Dulea (clasa a XII-a) o nouă performanță, calificarea la etapa națională a Olimpiadei de Securitate Cibernetică. Această olimpiadă se află în acest an la prima ediție și a fost aprobată de către Ministerul Educației ca urmare a importanței pe care o are educația de securitate cibernetică, odată cu evoluția rapidă a tehnologiei și comunicațiilor.

La etapa județeană a concursului, Ștefan a reușit să pună în practică noțiunile acumulate la orele de informatică și cele dobândite în urma studiului facultativ și implicării în diferite proiecte digitale, obținând cu mult peste punctajul care să-i permită accesul în etapa națională a concursului. Aflat în ultimul an de studiu, Ștefan își stabilește opțiunile pentru viitor, iar domeniul securității cibernetice se conturează o variantă în acest sens. La clasă, Ștefan este pregătit de doamna profesoară de informatică Roxana David.

„Informatica a fost întotdeauna un domeniu în care m-am regăsit și pe care mi-a plăcut să îl experimentez, mai ales în componența sa practic-aplicativă. O secțiune extrem de atractivă a informaticii, care m-a ajutat să înțeleg cât sunt de utile competențele digitale în viața de zi cu zi, este cea dedicată securității cibernetice. Cred că este foarte important ca persoanele care se specializează în acest domeniu să aibă parte de o bună pregătire și de șansa de a exersa competențele formate în cadrul unor proiecte sau concursuri.

Securitatea cibernetică valorifică noțiunile învățate la informatică, dar solicită în același timp creativitate și răbdare în a identifica soluții pentru diversele probleme pe care le propune. Deși nu am alocat foarte mult timp pregătirii pentru concurs, prioritare fiind bacalaureatul și admiterea la academie, ca pentru noi toți, cei din clasa a XII-a, Olimpiada de Securitate Cibernetică a fost o competiție la care am participat cu mult entuziasm, unde am avut șansa să aplic ceea ce am învățat prin exercițiu constant, de-a lungul anilor de liceu, complementar informaticii de la orele de curs. Totodată, rezultatul obținut mă motivează să lucrez în continuare și să mă orientez din punct de vedere profesional către acest domeniu”, a spus elevul sergent Ștefan Dulea.

Felicitări, mult succes pe mai departe, au transmis reprezentanții Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

