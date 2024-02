29 februarie, zi specială în calendar, o dată la patru ani: Ce se întâmplă dacă te-ai născut într-un an bisect

Ziua de 29 februarie apare în calendar o dată la patru ani, acel an fiind denumit și „bisect”. Anii bisecţi sunt cei care au o zi în plus adăugată pentru a păstra anul calendaristic sincronizat cu anul astronomic sau cu cel sezonier.

2024 este un an cu totul special. Este bisect, adică are o zi în plus, 29 februarie, spre bucuria celor născuţi în această zi. Evenimentul se petrece o dată la patru ani, motiv pentru care îl face foarte deosebit.

Anii bisecți sunt importanți, chiar dacă nu pare. Aceștia ajută la sincronizarea anului calendaristic cu cel astronomic. Anii bisecți sunt motivul pentru care nu sărbătorim Crăciunul într-o altă lună în afară de luna decembrie, scrie antena3.ro.

Istoricul zilei de 29 februarie

Ziua suplimentară pentru luna Februarie a început să fie adăugată în calendarul iulian, în anul 46 î.e.n., de Iulius Cezar, sfătuit fiind de Sosigene, un astronom din Alexandria.

Mai exact, în timpul predecesorului său, Iulius Cezar, februarie a avut 30 de zile, iar luna care-i poartă numele – iulie – a avut 31. Atunci luna August avea doar 29 de zile. Iar când Caesar Augustus a devenit împărat, a adăugat două zile la luna „lui” pentru a egala august cu iulie. Aşa că februarie a pierdut în bătălia cu august cele două zile suplimentare.

Ulterior, matematicianul şi astronomul german Christopher Clavius (1538-1612) a descoperit cum să includă aceste zile suplimentare, fiind ulterior adoptat un nou calendar, cel gregorian.

În 1582, papa Grigore al XIII-lea a revizuit calendarul iulian şi l-a impus pe cel gregorian, cu ajutorul lui Clavius. Numărul zilelor anilor bisecţi trebuie să fie divizibil cu 4.

Regula este ca zilele suplimentare să nu fie adăugate anilor care se încheie cu „00”, decât dacă aceştia sunt divizibili cu 400. Această corecţie a fost făcută pentru a stabiliza calendarul pe o perioadă de o mie de ani şi a fost necesară pentru că un an solar este de fapt uşor mai scurt decât acea durată de 365,25 zile – fiind de 365 de zile, 6 ore, 9 minute şi 9 secunde, potrivit earthsky.org.

Din 1582, calendarul gregorian a fost adoptat treptat drept standard în multe ţări din lume. Calendarul iulian mai este încă folosit de mai multe biserici naţionale ortodoxe.

Ce se întâmplă dacă te-ai născut la 29 februarie?

În anumite țări ziua de 29 februarie este considerată Ziua Burlacului. O lege străveche spune că în această zi femeile pot să ceară în căsătorie bărbatul iubit. Legenda datează din Irlanda secolului V. Sfânta Bridget l-a rugat pe Sfântul Patrick să permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară în căsătorie pe bărbați. Pentru a-i face pe plac, acesta a hotărât ca ziua respectivă să fie 29 februarie. Tradiția s-a păstrat veacuri de-a rândul, în secolul al XIII-lea a fost chiar adoptată ca lege în Scoția, iar bărbatul care refuza cererea în căsătorie era amendat.

-Cei care se nasc în ziua de 29 februarie se pot bucura că îmbătrânesc de patru ori mai încet. Este ceea ce remarca actriţa franceză Michcle Morgan, care a murit la vârsta de 96 de ani.

„Acest privilegiu de a îmbătrâni de patru ori mai încet decât alţii este primul din lunga serie de şanse pe care le-am avut de-a lungul existenţei mele”, a afirmat femeia care împarte această zi neobişnuită a naşterii cu compozitorul italian Rossini, actorul francez Gérard Darmon, premierul spaniol Pedro Sanchez, rapperul american Ja Rule şi umoristul canadian Sugar Sammy.

-Persoanele care sunt născute pe 29 februarie merg la școală la vârsta de 28 de ani și împlinesc majoratul abia la 62 de ani.

-Şansele de a avea o zi de naştere într-un an bisect este una din 1 461.

-Unii sugerează că cei născuţi înainte de amiază pe 29 februarie ar trebui să sărbătorească ziua de naştere pe 28 februarie, pe când cei născuţi în după-amiaza şi seara zilei de 29 ar trebui să sărbătorească ziua lor specială pe 1 martie.

-Cu o şansă din 1.506 de a se naşte pe 29 februarie, doar câteva milioane de persoane din lume au această dată originală de naştere. Mai exact, 27.832 în Franţa din 1968, conform datelor INSEE.

-În toată lumea, aproximativ 4,1 milioane de oameni își sărbătoresc ziua de naștere pe 29 februarie.

-Semnul zodiacal al unei persoane născute pe 29 februarie este Peşti, iar ametistul este piatra preţioasă a zodiei.

Superstiţii pentru ziua de 29 februarie

Ziua de 29 februarie este asociată la români cu unele obiceiuri şi superstiţii. Se spune că anii bisecţi sunt dificili şi imprevizibili, motiv pentru care nu ar trebui să iei decizii sau să faci schimbări drastice în viaţă.

În ceea ce priveşte persoanele născute pe 29 februarie, părerile sunt împărţite. Astfel, în unele zone se spune că cei născuţi în această zi vor avea o viaţă dificilă, în timp ce, potrivit altor superstiţii, aceste persoane sunt speciale, cu puteri anormale şi vor avea un rol important în societate.

Anul bisect şi ziua de 29 februarie sunt asociate în tradiţiile internaţionale cu broaştele – pentru săriturile pe care le fac pentru a se deplasa.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI