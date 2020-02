29 Februarie: Istoria zilei cu semnificații aparte. Superstiții și tradiții

Potrivit astrologilor, cei născuţi pe 29 februarie emană un aer tineresc şi sunt mai neobişnuiţi. Conform statisticilor, în lume există aproximativ patru milioane de aniversaţi pe 29 februarie.

În ţară, sărbătorim aproximativ 13.000 de români, iar în Statele Unite, sunt celebrate 200.000 de persoane, informează NewsIn. Oamenii de ştiinţă au calculat care sunt şansele să te naşti pe 29 februarie: una la 1.461. Şi tot ei spun că cei născuţi pe această dată, teoretic, ajung să-şi sărbătorească majoratul abia la 64 de ani.

Introducerea zilei de 29 februarie a fost singura soluţie pentru a repune în ordine anotimpurile naturale, care nu mai corespundeau cu cele din calendar.

Istoria zilei de 29 februarie

Împăratul roman Iulius Cezar a avut ideea unei zile în plus. Calendarul roman avea doar 355 de zile, astfel că, la un moment dat, lunile anului nu mai corespundeau cu aceleaşi anotimpuri. În anul 45 î. Hr., denumit de istorici „anul confuziei”, Iulius Cezar a adăugat în calendar încă nouă zile. O dată la patru ani, se mai adaugă o zi, pentru a sincroniza anul calendaristic cu durata dintre două echinocţii. Calendarul iulian a rezistat până la reforma gregoriana din 1582.

În Evul Mediu, capii bisericii erau complet derutaţi cu privire la stabilirea datei Paştelui: echinocţiul din calendar se decalase faţă de cel real cu zece zile. După calcule complicate, Papa Gregoriu a găsit soluţia. Fiindcă Pământul realizează mişcarea de rotaţie în jurul Soarelui în 365 de zile şi aproape şase ore, la fiecare patru ani, lunii februarie i se mai adaugă o zi, se arată pe magicfm.ro.

Papa Gregoriu a păstrat regula anilor bisecţi, însă a hotărât ca anii care se termină în 00 să nu fie bisecţi decât dacă rezultatul împărţirii lor la 400 este un număr întreg. Astfel, anul 2008 este bisect, dar 2100 nu va fi an bisect, se mai arată pe actualmm.ro.

Ce s-ar întâmpla dacă nu am avea an bisect

De ce avem, din patru în patru ani, o zi în plus? Un an înseamnă perioada în care Pământul face o rotaţie completă în jurul Soarelui, dar această perioadă este de 365 de zile, şase ore, nouă minute şi nouă secunde. Or, anii de care ne folosim pentru a exprima datele trebuie să se compună dintr-un număr exact de zile, în caz contrar existând situaţia ca o aceeaşi zi să aparţină în acelaşi timp atât anului ce se termină, cât şi anului care începe. Fără această zi suplimentară, anotimpurile ar începe să se deplaseze faţă de calendar, astfel încât, în aproximativ 700 de ani, luna iulie ar fi o lună de iarnă în emisfera nordică.

„Dar cum lucrăm cu număr întreg de zile, din patru în patru ani, cele şase ore se adună şi avem o zi în plus. Această convenţie a apărut ca să putem lucra cu număr întreg de zile, pentru că nu poţi lăsa anul aşa cum e el, de 365 de zile, şase ore, nouă minute şi nouă secunde. Dacă l-am lăsa aşa, acum am avea revelionul la ora 12 noaptea, următorul ar fi la ora 6 dimineaţa, apoi la 12 ziua şi tot aşa. Lumea întreagă lucrează cu număr întreg de zile”, se arată pe mytex.ro.

Superstiţii şi tradiţii

Unii astrologi susţin că, în astfel de ani, cu 366 de zile, trebuie să fim extrem de precauţi în privinţa acţiunilor noastre, pentru a putea preveni potenţialele pericole. Alţii, dimpotrivă, cred că va fi un an al purificării sufleteşti.

O lege străveche spune că, în această zi, femeile pot să ceară în căsătorie bărbatul iubit. Legenda datează din Irlanda secolului V. Sfânta Bridget l-a rugat pe Sfântul Patrick să le permită femeilor, într-o singură zi din an, să-i ceară in căsătorie pe bărbaţi. Pentru a-i face pe plac, acesta a hotărât ca ziua respectivă să fie 29 februarie. Tradiţia s-a păstrat secole de-a rândul, iar în secolul al XIII-lea a fost chiar adoptată ca lege în Scoţia, iar bărbatul care refuza cererea în căsătorie era amendat.

În unele ţări, se consideră că 29 februarie ar putea să aducă noroc femeilor care se vor căsători în această zi.

Credinţele populare spun că nu trebuie să vă căsătoriţi într-un an bisect. Se crede că mirii vor divorţa destul de repede sau că unul dintre ei se va îmbolnăvi imediat după nuntă. Totodată, nu trebuie să divorţaţi într-un astfel de an, pentru că riscaţi să rămâneţi singuri pentru multă vreme.

Într-un an bisect nu este indicat să vă schimbaţi locul de muncă, rezidenţa sau culoarea părului. Nu este bine să fie demarate proiecte noi, precum construcţia unei case, o afacere sau achiziţii scumpe.

Credinţa aparte spune că, o dată la patru ani, toate ciupercile din pădure devin otrăvitoare, de aceea, în acest an, ele nu trebuie culese. Credinţa populară spune însă că argintul este cel care ne fereşte de necazuri, de aceea se recomandă purtarea bijuteriilor din acest metal. Aceste podoabe ajută la întărirea aurei energetice, scrie realitatea.net.

Ca o coincidenţă interesantă, anii bisecţi pot fi recunoscuţi şi după faptul că atunci au loc olimpiadele de vară

Sursa: romaniatv.net