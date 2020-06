26 Iunie: Ziua Internațională Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri

Adunarea Generală a ONU a decis, prin Rezoluţia 42/112 din 7 decembrie 1987, ca în data de 26 iunie să fie marcată Ziua internaţională de luptă împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri, ca expresie a deciziei ONU de a consolida acţiunile şi cooperarea pentru a putea crea o societate fără consum de droguri.

Ziua internaţională împotriva abuzului şi traficului ilicit de droguri (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), marcată în fiecare an la 26 iunie, este menită să crească gradul de conştientizare privind problema majoră pe care o reprezintă pentru societate drogurile.

Adunarea Generală a ONU a recunoscut faptul că, în pofida eforturilor continue şi sporite ale comunităţii internaţionale, problema drogurilor continuă să constituie în întreaga lume o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice, a siguranţei şi bunăstării omenirii, în special a tinerilor, precum şi a securităţii naţionale şi a suveranităţii statelor, şi că aceasta subminează stabilitatea socio-economică şi politică şi dezvoltarea durabilă, se arată pe site-ul www.un.org. Adunarea Generală a încurajat Comisia, precum şi Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) să-şi continue activitatea în domeniul controlului internaţional al drogurilor şi a cerut tuturor guvernelor să ofere cel mai amplu sprijin financiar şi politic posibil pentru a permite UNODC să continue, să extindă şi să-şi consolideze activităţile de cooperare operaţională şi tehnică, în cadrul mandatelor sale.

Între anii 1991-2000 a fost marcat „Deceniul Naţiunilor Unite împotriva abuzului de droguri”, iar în 1998 Adunarea Generală a ONU a adoptat o declaraţie politică privind problema drogurilor la nivel mondial. Cea de-a 30-a Sesiune Specială a Adunării Generale a ONU privind problematica mondială a drogurilor (UNGASS), care a avut loc între 19-21 aprilie 2016 la New York, a marcat un reper important în atingerea obiectivelor stabilite în documentul de politici din 2009 intitulat ”Declaraţie politică şi Plan de acţiune privind cooperarea internaţională pentru o strategie integrată şi echilibrată privind combaterea problemei mondiale a consumului de droguri”, care a definit acţiunile care trebuie luate de statele membre, precum şi obiectivele care trebuie îndeplinite până în 2019, conform site-ul www.un.org.

Biroul ONU pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC) s-a implicat activ, de-a lungul anilor, în lansarea de campanii de sensibilizare cu privire la problema drogurilor la nivel mondial, de campanii pentru susţinerea acţiunilor de control al drogurilor, a realizat adesea echipe cu alte organizaţii şi a încurajat societatea să participe activ la aceste campanii.

România a ratificat şi a aderat la toate convenţiile internaţionale importante al căror scop este acela de a controla şi de a limita consumul de droguri ilegale, începând cu Convenţia şi Protocolul cu privire la Opiu, încheiată la Geneva, la 19 februarie 1925, şi promulgată de ţara noastră prin Decretul nr. 1.578/1928. Între actele internaţionale pe care România le-a semnat în acest domeniu se regăseşte şi Convenţia asupra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988 şi la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992. În domeniul legislaţiei în România amintim Legea nr. 143 din 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare.

În România, instituţia care stabileşte concepţia de ansamblu şi asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii naţionale, a luptei împotriva consumului şi traficului ilicit de droguri, este Agenţia Naţională Antidrog (ANA).

Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România, urmat de noile substanţe psihoactive (NSP) – 2,5%, relevă o sinteză a Raportului naţional privind situaţia drogurilor 2017, elaborat de Agenţia Naţională Antidrog şi transmis AGERPRES în decembrie 2017. Conform raportului, pe locuri fruntaşe se situează consumul de cocaină/ crack şi LSD – câte 0,7%, ecstasy – 0,5%, ciuperci halucinogene – 0,4%, heroină, amfetamine şi ketamină – câte 0,3%. „În ceea ce priveşte fumatul, exceptând consumul experimental, care se stabilizează la pragul de 62%, consumul recent şi cel actual înregistrează cele mai ridicate valori din ultimii 12 ani de când este aplicat acest studiu, 40% din populaţia generală cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani menţionând că a fumat în ultimul an şi în ultimele 30 zile”, se arată în raport.

Începând cu anul 2011, Agenţia Naţională Antidrog a implementat anual, la nivel naţional, Proiectul „FRED GOES NET – Intervenţii timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară”, prin intermediul celor 47 de Centre de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) teritoriale, în parteneriat cu structurile Ministerului Educaţiei Naţionale. În anul şcolar 2017-2018, beneficiarii direcţi ai proiectului sunt aproximativ 2.500 de elevi cu vârsta cuprinsă între 14 şi 19 ani, care au fost identificaţi/depistaţi pentru prima oară în legătură cu consumul de droguri, în scopul evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat (cel puţin 5 Cursuri FRED organizate de CPECA, cu aproximativ 10 elevi/curs).

Asociaţia Română Anti-SIDA (ARAS) şi Asociaţia „Carusel” reprezintă parteneri importanţi şi responsabili în implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013 – 2020 şi a Programului naţional de prevenire şi asistenţă medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015 – 2018. Începând cu luna august 2017, Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Asociaţia „Carusel” şi ARAS, a derulat proiectul de reducere a consecinţelor negative asociate consumului de droguri „Mai puţine riscuri!”. Proiectul a avut ca obiectiv reducerea riscurilor şi consecinţelor asociate consumului de droguri pentru 200 persoane (consumatoare de droguri injectabile), precum şi referirea acestora către servicii specializate.

