16 septembrie | Avertizare imediată COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și vânt puternic. Localitățile vizate

FOTO| „Let’s Do It, Romania!” la Alba Iulia: Voluntarii și jandarmii au organizat o amplă acțiune de ecologizare

„Let’s Do It, Romania!” a revenit anul acesta cu o nouă acțiune de curățenie la nivel național, la care s-a alăturat și Municipiul Alba Iulia. Acest proiect are o tradiție puternică în orașul nostru, atrăgându-i pe toți cei care iubesc natura și se preocupă de un mediu înconjurător curat.

Astăzi, voluntarii din Alba Iulia împreună cu echipa Jandarmeriei au reușit să ecologizeze o suprafața generoasă, rezultând un număr foarte mare de saci și grămezi de deșeuri.

„Încurajăm populația să se alăture acestor ample acțiuni de ecologizare într-un număr cât mai mare, pentru a demonstra că fiecare gest al nostru contează în menținerea naturii curate”, au transmis reprezentanții primăriei Alba Iulia.