16 iunie 2022, COVID-19 în Alba. 5 noi infectări și niciun deces, în ultimele 24 de ore, în județ

Deputatul de Alba, Daniel Rusu, condamnat la 4.000 de lei amendă penală: A dezvăluit pe internet date dintr-o anchetă penală

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat pe deputatul de Alba, Daniel Gheorghe Rusu, la plata unei amenzi penale pentru săvârşirea infracţiunii de compromitere a intereselor justiţiei. Decizia justiţiei nu este definitivă.

Parlamentarul, care a demisionat recent din AUR, s-a ales cu o amendă penală în valoare de 4.000 de lei, a cărei executare a fost amânată pe un termen de supraveghere de 2 ani. Dacă în acest termen nu mai săvârşeşte o altă infracţiune, deputatul scapă de plata amenzii penale.

Potrivit rechizitoriului, în data de 25 septembrie 2020, în cadrul unui ”live” pe contul său de pe reţeaua de socializare, Daniel Rusu a prezentat o ordonanţă (actul propriu-zis şi, parţial, conţinutul acestuia, respectiv numele unor persoane care făceau obiectul verificărilor organelor de cercetare penală) emisă la aceeaşi dată într-un dosar al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sebeş şi adresată Primăriei comunei Şpring al cărei primar era la momentul respectiv.

Documentul se referea la cercetări efecuate cu privire la prezenţa unor persoane pe teritoriul comunei, care ar fi fost aduse special pentru votul la alegerile locale. Daniel Rusu era primar în funcţie şi candidat, dar a pierdut alegerile în favoarea candidatului liberal.

Pe perioada supravegherii, deputatul de Alba trebuie să repecte câteva măsuri obligatorii, respectiv să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Alba, la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

Acesta mai trebuie să plătească cheltuieli de judecată în valoare de 1.248 de lei. Hotărârea a fost luată cu majoritate. Preşedintele completului care a judecat, pe fond, cauza a făcut opinie separată, în sensul în care a dorit condamnarea acestuia la amendă penală cu executare, precum şi interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în oricare alte funcţii publice şi dreptul de ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, pe o perioadă de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Deputatul a considerat că este ”un dosar politic”. „Am fost acuzat că am adus 80 de moldoveni în comuna Şpring pentru a mă vota. S-a făcut o comisie şi s-a constatat că nu există fapta. Până s-a închis dosarul, am avut neglijenţa de a prezenta acel proces verbal venit de la Procuratură pe Facebook, în ultima zi de campanie electorală. Prin acea foaie mă disculpam în faţa cetăţenilor. Riscam să îmi pierd din credibilitatea prietenilor mei. Toată lumea mă suna. Nu am ştiut că nu este încă închis încă dosarul. Ei au considerat că nu aveam voie să arăt acea hârtie”, a declarat Daniel Rusu.Acesta susţine că s-a apărat prin faptul că dosarul cu aşa-zişii alegători moldoveni nu a început niciodată.

Hotărârea ÎCCJ poate fi contestată al completul de 5 judecători în termen de 10 zile de la comunicare.