Ziua Eroilor, sărbătorită de Înălțarea Domnului, în semn de recunoștință față de militarii care au murit pe câmpul de luptă

Ziua Eroilor a fost decretată sărbătoare naționala din 4 mai 1920 prin Decretul-lege nr. 1693 și este celebrată în fiecare an de Ziua Înălțării Domnului, la 40 de zile după Învierea Domnului.

Ziua Eroilor 2020 va fi sărbătorită pe 28 mai cu fast religios, militar, național, în cinstea celor peste 330.000 militarii români, care și-au pierdut viața în timpul Primului Război Mondial, dar și a militarilor care au murit în teatrele de operații și civililor.

Ziua Eroilor – incursiune în timp

În anul 1919, în semn de recunoștință față de militarii care au murit pe câmpul de luptă în timpul Primului Război Mondial, s-a semnat Tratatul de la Versailles, prin care țările beligerante și-au asumat întreținerea mormintelor ostașilor care au fost îngropați pe teritoriile acestora.

Prevederile Tratatului de la Versailles s-au concretizat în anul 1920, când a fost decretată Ziua Eroilor sărbătoare națională, prin Decretul-lege nr. 1693 din 4 mai 1920, în care se preciza că această sărbătoare se va celebra în Ziua Înălțării Domnului.

Ziua Eroilor, prilej de omagiere a militarilor și civililor care au murit în timpul Primului Război Mondial, sărbătorită în aceeași zi cu Înălțarea Domnului a fost hotărâtă și de Sfântul Sinod în 1920 și, la scurt timp, consfințită prin două hotărâri sinodale în anii 1999 și 2001 drept sărbătoare națională bisericească.

Tot în anul 1919 a fost înființată Societatea „Mormintele Eroilor Căzuți în Război”, devenită în anul 1927, Societatea „Cultul Eroilor”, care se află sub înaltul patronaj al Reginei Maria, de aceea în anul 1940 a primit denumirea de „Așezământul Național Regina Maria”. Aceasta a avut un rol important la inaugurarea Mormântului Ostașului Necunoscut din anul 1923, amplasat prima dată în fața Muzeului Militar Național din Parcul Carol, iar acum este prezent în multe localități din România.

Ulterior, prin Decretul nr. 71/1948 și Decretul nr. 117/1975 privind regimul mormintelor și operelor comemorative, Ziua Eroilor se sărbătorea pe o dată fixă, 9 mai, de Ziua „Independenței de Stat a României și a Victoriei asupra Fascismului”.

După căderea comunismului, în anul 1995 a fost adoptată Legea nr. 48 privind proclamarea Zilei Eroilor și Legea nr. 379/2003 privind regimul mormintelor și operelor comemorative de război, în care se precizează că Ziua Eroilor se sărbătorește cu prilejul Zilei Înălțării Domnului Iisus Hristos.

Militarii – eroi în uniformă

Prima misiune a militarilor români în teatrele de operații a avut loc în anul 2002, cand a fost dislocat in Afganistan primul batalion de infanterie, aceasta reprezentand prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara tarii, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial.

De atunci, au fost desfasurate numeroase misiuni externe, in Afganistan, Irak, Kosovo s.a., timp in care, 30 de militari romani au murit pe campul de lupta, iar alte zeci au fost ranite.

Astfel, de Ziua Eroilor, militarii romani si civilii aduc un omagiu acestor eroi si se roaga pentru sufletele lor.

Medicii – eroi in halate

Daca pana acum cateva luni, cadrele medicale erau considerate simpli oameni care ofera asistenta medicala, in prezent, acestea au devenit eroii care si-au asumat riscul si continua sa faca acest lucru in lupta cu un inamic invizibil si greu de controlat, noul coronavirus.

In prezent, conform statisticilor realizate de Grupul de Comunicare Strategica, 1 din 7 cazuri de infectare cu noul coronavirus a fost inregistrat in randul personalului medical. Astfel, in s-a ajuns la peste 2600 de cazuri de coronavirus la cadrele medicale din Romania, iar aproximativ 10 dintre acestea au decedat.

Cum se sarbatoreste Ziua Eroilor

In fiecare an, Ziua Eroilor s-a sarbatorit prin activitati comemorative organizate atat in tara, cat si in strainatate, insa, in acest an, din cauza pandemiei de Covid-19 si a restrictiilor impuse de autoritati, toate aceste activitati vor fi desfasurate cu un numar mic de participanti.

Astfel de activitati erau organizate si in institutiile de invatamant, precum intalniri cu veteranii de razboi, spectacole omagiale, activitati cu elevii etc.

Autoritatile administratiei publice locale, alaturi de institutiile de aparare si ordine publica obisnuiau sa invite populatia sa participe la evenimente desfasurate in multe localitati din Romania, pentru a aduce impreuna un omagiu eroilor cazuti pe campul de lupta.

Pentru ca este o zi de sarbatoare, Biserica Ortodoxa Romana organizeaza slujbe si rugaciuni de pomenire a eroilor romani care au cazut pe campurile de lupta, dar si pentru ca in aceeasi zi se sarbatoreste Inaltarea Domnului.

Traditia se respecta si anul acesta, insa toate activitatile de omagiere vor fi restranse. In multe orase din Romania vor fi depuse coroane si candele in cimitirele eroilor, pentru a cinsti memoria celor care s-au jertfit pentru libertatea, apararea si intregirea neamului romanesc.