Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi

Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe cetățeni să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie, din motive de siguranță publică. Instituția atrage atenția că, în această perioadă, anumite zone pot fi supuse unor restricții temporare de zbor, iar utilizarea neautorizată a dronelor poate crea riscuri sau poate afecta activitățile oficiale dedicate Zilei Naționale.

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare. Înţelegem interesul pentru filmări şi activităţi recreative, însă operarea în zone restricţionate poate pune în pericol siguranţa persoanelor şi poate interfera cu activităţile autorităţilor”, a transmis MAI într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Reprezentanții ministerului subliniază că respectarea regulilor de zbor este esențială pentru protejarea spațiului aerian și pentru evitarea incidentelor. Totodată, operarea dronelor fără autorizație poate atrage sancțiuni și alte consecințe pentru utilizatori.

