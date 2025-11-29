Rămâi conectat

Actualitate

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Festival de Romania 2025

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi

Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe cetățeni să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie, din motive de siguranță publică. Instituția atrage atenția că, în această perioadă, anumite zone pot fi supuse unor restricții temporare de zbor, iar utilizarea neautorizată a dronelor poate crea riscuri sau poate afecta activitățile oficiale dedicate Zilei Naționale.

„Recomandăm cetăţenilor să evite ridicarea dronelor în perioada minivacanţei dedicate sărbătoririi Zilei Naţionale, cu excepţia cazurilor în care se deţin autorizaţiile necesare. Înţelegem interesul pentru filmări şi activităţi recreative, însă operarea în zone restricţionate poate pune în pericol siguranţa persoanelor şi poate interfera cu activităţile autorităţilor”, a transmis MAI într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Reprezentanții ministerului subliniază că respectarea regulilor de zbor este esențială pentru protejarea spațiului aerian și pentru evitarea incidentelor. Totodată, operarea dronelor fără autorizație poate atrage sancțiuni și alte consecințe pentru utilizatori.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege

Bogdan Ilea

Publicat

acum 55 de minute

în

29 noiembrie 2025

De

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege Ar putea fi introdusă în curriculumul naţional disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă”, conform unei propuneri legislative care este în dezbatere publică în Camera Deputaților.  Potrivit proiectului, „începând cu anul şcolar 2026-2027, în planurile-cadru pentru învăţământul primar şi gimnazial […]

Citește mai mult

Actualitate

Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

29 noiembrie 2025

De

Schimbări majore pentru funcționari, profesori și magistrați: Noua lege privind cumulul pensiei cu salariul Noul pachet al modifcărilor legislative ce schimbă în același timp regulile de mobilitate în administrație și regimul cumulului pensiei cu salariul în sectorul public a fost definitivat de Guvern. Citește și: PENSII 2025| Pensiile de lux rămân pentru cei privilegiați. Guvernul […]

Citește mai mult

Actualitate

Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației

Ioana Oprean

Publicat

acum 19 ore

în

28 noiembrie 2025

De

Elevii din 18 școli din România nu vor mai merge la școală vinerea: Programul-pilot al Ministerului Educației Elevii din 18 școli din România vor merge fizic la cursuri doar patru zile pe săptămână, iar vinerea, orele se vor desfășura exclusiv online, în cadrul unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Elevii mai multor școli din București, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 55 de minute

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege

Disciplina „Educaţie emoţională şi nonviolenţă” ar putea fi introdusă în şcoli: Ce prevede noul proiect de lege Ar putea fi...
Actualitateacum o oră

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi

Zborul cu dronele în minivacanța de 1 Decembrie, INTERZIS. Operatorii neautorizați riscă sancțiuni și amenzi Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 32 de minute

VIDEO | ”Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de copii

,,Ambasadorii Unirii” la Alba Iulia, de 1 Decembrie 2025, Ziua Națională: Parada portului popular și spectacol folcloric cu sute de...
Ştirea zileiacum 13 ore

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia. Obrejan David și Tokes Ivett, au câștigat Miss și Mister Unirea

VIDEO | Podar Daria și Suciu Lucas, desemnați Miss și Mister la Balul Bobocilor 2025 la Colegiul Național “Horea, Cloșca...

Curier Județean

Curier Județeanacum 3 ore

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a României

Prognoza meteo pentru 1 Decembrie la Alba Iulia. Meteorologii ANM au transmis câte grade vor fi de Ziua Națională a...
Curier Județeanacum 4 ore

Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari și 6 autospeciale

Pompierii ISU Alba, la datorie în minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie. Parade cu peste 70 de pompieri militari...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o zi

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Rimetea: Peste 10 străzi, cuprinse în proiectul de peste 4 milioane de lei Administrația din...
Politică Administrațieacum 3 zile

VIDEO | Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale

Lucrările de reabilitare la Parcul Primăriei Sebeș, se apropie cu pași rapizi de finalizare: Care sunt schimbările principale Parcul Primăriei...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 5 ore

Nume care se sărbătoresc în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei 2025

Ce nume se sărbătoresc de Sfântul Andrei 2025 • Nume derivate din Andrei sărbătorite de Sf Andrei • Semnificația numelui...
Opinii - Comentariiacum 2 zile

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern”

27 noiembrie: S-a născut prozatorul Liviu Rebreanu, considerat de criticul George Călinescu drept „creator al romanului românesc modern” La 27...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea