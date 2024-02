Vouchere pentru alimente 2024 pentru încă 90.000 de beneficiari

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a demarat distribuirea tichetelor sociale pentru alimente în valoare de 250 de lei destinate beneficiarilor măsurii „Sprijin material pentru anumite categorii de persoane defavorizate în perioada 2024-2027”.

În săptămâna ce urmează, procesul de încărcare a cardurilor va fi realizat treptat, începând cu aproximativ 1,6 milioane de beneficiari care vor primi sprijinul în prima parte a săptămânii și continuând cu aproximativ 1 milion de persoane în cea de-a doua parte a săptămânii. În paralel, se vor distribui încă 90 de mii de carduri pentru noii beneficiari eligibili, care vor ajunge la aceștia prin Poșta Română.

Prima categorie de beneficiari pentru care se efectuează încărcarea suporturilor electronice sunt pensionarii sistemului public de pensii, cei din casele de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi speciale, cu venituri lunare de până în 2.000 lei. MIPE a decis să încarce cardurile pe măsură ce procesul de eligibilitate se încheie, pentru a asigura un acces rapid la sprijinul guvernamental.

De notat că, începând cu acest an, persoanele vulnerabile cu venituri nete sub 2.000 lei vor primi cardurile sociale pentru alimente și mese calde în valoare de 250 de lei o dată la două luni, comparativ cu plafonul anterior de 1.700 lei. Propunerea de majorare a plafonului a fost făcută de MIPE, iar de acum încolo, aceleași categorii de persoane vulnerabile vor primi, de două ori pe an, pachete cu alimente.

