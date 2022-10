Volei Alba Blaj, locul secund la Cupa Lugoj | Supercupa României, în 22-23 octombrie, la Mioveni

CS Ocna Mureș nu a reușit să treacă peste oboseala acumulată în play-off-ul Cupei României, în partida cu CSM Slatina. și a remizat pe teren propriu cu Sănătatea Cluj, scor 0-0, în ultimele 10 minute gazdele revendicând un penalty pentru henț. O partidă în care ocnamureșenii au presat, au avut numeroase oportunități, dar în același timp și oponenții au amenințat în câteva rânduri buturile lui R. Stângă, care a intervenit salutar când a fost solicitat. Sănătatea a terminat partida în inferioritate numerică, eliminat fiind Szoloși (74), dar și așa a cucerit primul punct extern al stagiunii, la Ocna Mureș fiind prima deplasare în care nu a primit gol.

*Dan Roman: “Oboseala și-a spus cuvântul”

“Oboseala și-a spus cuvântul, suntem singura echipă din serie cu 10 jocuri disputate în 5 săptămâni. A fost meciul portarilor, dar în acela;i timp unul cu greșeli mari de arbitraj, contra ambelor formații, cu ofsaiduri inexistente semnalizate și un penalty clar ca lumina zilei neacordat nouă. Un meci pe contre, între echipe ce joacă deschis și un egal care ne mulțumește ținând cont de programul dens”, a spus Dan Roman.



CS Ocna Mureș: R. Stângă – Gorba, Cimpoieșu, Paleoca, (16, Al. Țăranu), D. Mic (74, Cioargă) – G. Goronea (60, Guț), Al. Giurgiu/ cpt, Socaci – Căt. Creț (74, Roman), Ceaca, An. Coman (60, D. Ghiță); rezerve Cadar, Bucșa, Coltor, Oprinca. Antrenor Dan Roman.

Sănătatea: Cotîrlă – Szoloși/ cpt, Căt. Mureșan, Poenar, C. Cîmpean, An. Ștefan, Al. Paul, D. Paul, Vescan, Da Silva, Al. Oltean; rezerve Țărmure, An. Pașca, Cobârzan, D. Goga, M. Rusu, Zărnescu, G. Florescu, Saroși, Tilincă. Antrenori Marius Semeniuc, Csaba Kis.

Arbitri An. Fodor (Deva), Cr. Bumb (Băcia), V. Duță (Avrig) Observatori D. Ciocănea (Sibiu), I. Suciu (Tg. Mureș)

Foto: Tavi MACARIE