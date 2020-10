Volei Alba Blaj, debut incendiar în noua stagiune: derby cu Dinamo, în Sala “Timotei Cipariu”, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14.00

Volei Alba Blaj, campioana României, va debuta în noul sezon al Diviziei A1, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14.00, în Sala „Timotei Cipariu”, cu Dinamo București, contracandidata la adjudecarea celui mai important trofeu intern, un meci de gală ce deschide o stagiune cu totul specială.

Ultimul meci oficial de volei în România s-a disputat în 11 martie, derby-ul campionatului, Volei Alba Blaj – Dinamo, scor 3-0. După acest succes blăjencele s-au distanțat la 8 puncte în ierarhie, iar după înghețarea sezonului au primit titlul de campioană, al 5-lea în ultimii șase ani. Paradoxal, sau nu, noul campionat va debuta cu același duel de foc, într-un veritabil arc în timp, tot în Sala “Timotei Cipariu”, între Volei Alba Blaj și Dinamo București, rivalele la câștigarea campionatului.

Noua ediție a Diviziei A1 la volei feminin va începe în weekend, într-o formă aparte, un sistemul competițional modificat de pandemia de coronavirus, startul fiind amânat cu două săptămâni. Astfel, cel puțin în prima parte a campionatului, în finalul acestui an, se va aplica o nouă formulă de disputare pentru Diviziile A1 masculin și feminin, dată fiind situația sanitară din România. Meciurile se vor disputa sub formă de turnee, ce au înlocuit etapele săptămânale, pentru a se limita infectarea cu coronavirus, iar la un turneu vor participa câte trei echipe, pentru a nu fi aglomeraţie în sală. Dacă situaţia va permite, returul se va disputa sub formă de etape normale, iar dacă nu, se va continua sub formă de turnee.

La Blaj sunt prevăzute primul și al 6-lea turneu din calendarul întocmit de FRV, iar pe lângă derby-ul orgoliilor, zilele următoare mai sunt prevăzute întâlnirile Dinamo – CSM Lugoj (duminică, 1 noiembrie, ora 18.00) și Volei Alba Blaj – CSM Lugoj (luni, 2 noiembrie, ora 18.00)

*Iarăși derby cu Dinamo, după 7 luni!

Așadar, după mai bine de 7 luni, sezonul se reia cu o partidă de zile mari, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 14.00, în direct la TVR 3. La gruparea din Capitală evoluează și trei foste eleve ale lui Darko Zakoc, Nneka Onyejekwe (fostul căpitan al gazdelor), Milagros Collar și Maria Karakasheva (ultimele venite în această vară).

Lot Volei Alba Blaj, sezon 2020/ 2021 (13 jucătoare): *coordonatori: Ana Antonijević (Serbia, 32 ani, 1.85 m, Pomi Casalmaggiore), Réka Bleicher (Ungaria, 24 ani, 1.87, Vasas Óbuda Budapesta); *universali: Ioana Baciu (România, 30 ani, 1.85 m), Ștefania Cheluță (România, 16 ani, 1.92 m); *centri: Jovana Kocić (Serbia, 22 ani, 1,90 m, Vizura Belgrad) – ultima nou venită, Maja Aleksić (Serbia, 23 ani, 1.88 m), Francesca Alupei (România, 17 ani, 1.91 m), Irina Malkova (Rusia, 31 ani, 1.92 m), Sakhalin Yuzhno-Sakhalins); *extreme: Ramona Rus (România, 24 ani, 1.80 m), Bojana Milenković (Serbia, 23 ani, 1.85 m, Altay Volleyball Club), Bojana Čelić-Marković (Serbia, 30 ani, 1.78 m, Volero Le Cannet); *libero: Silvija Popović (Serbia, 34 ani, 1.78 m), Aleksandra Spasenić (Serbia, 25 ani, 1.67 m, Železničar Lajkovac).

Staff tehnic: antrenor principal: Darko Zakoč; antrenor secund: Emil Alexandru Ciufudean; preparator fizic: Mladen Teofilović; kinetoterapeuți: Petru Ban, Tudor Glogovețan; statistician: Ognjen Marković.