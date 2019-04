Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor: Zi de post negru în care se cântă Prohodul şi se înconjoară biserica

În Vinerea Mare sau în Vinerea Patimilor lui Iisus Hristos nu se mănâncă şi nici nu se bea apă. În Vinerea Neagră se înconjoară biserica cu lumânări aprinse şi se cântă Prohodul

Vinerea Mare, Vinerea Seaca sau Vinerea Patimilor este zi de mare doliu a întregii creştinătăţi pentru ca in aceasta zi a fost răstignit şi a murit Mântuitorul Lumii. Zi aliturgică, pentru că Liturghia reprezintă jertfa nesângeroasa a lui Hristos, în chipul pâinii si al vinului, iar cele doua jertfe nu se pot aduce în aceeaşi zi. În seara acestei zile se oficiază denia Prohodului Domnului.

În Vinerea Mare în mijlocul bisericii se scoate Sfântul Epitaf (care-l închipuie mort pe Mântuitorul, înconjurat de Apostoli şi Maica Domnului) pe sub care toata lumea trece, până în după-amiaza zilei de sâmbăta. În zorii zilei de Înviere este dus din noi în Sfântul altar şi este aşezat pe sfânta masă, unde rămâne până în miercurea dinaintea Înălţării Domnului. Se spune ca pe cei ce trec de trei ori pe sub Sfântul Aer nu-i doare capul, mijlocul şi salele în cursul anului, iar dacă îşi şterg ochii cu marginea epitafului nu vor suferi de dureri de ochi.

Acestei zile i se spune si Vinerea Seaca sau Vinerea Mare, pentru ca bătrânele ţineau post negru, iar seara, la Denia Prohodului Domnului, luau anafura de la biserica. După cântarea Prohodului Domnului se înconjoară de trei ori biserica de tot soborul, cu Sfântul Epitaf, care apoi este aşezat pe masa din mijlocul bisericii. La terminarea slujbei, femeile merg la morminte, aprind lumânări şi-şi jelesc morţii. La sfârşitul slujbei, era obiceiul ca preotul sa împartă florile aduse, care erau considerate a fi bune de leac. Lumea, în trecut, pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum, ca sa afle si morţii de venirea zilelor mari. Ocoleau casa de trei ori şi intrând, se închinau, faceau cate o cruce cu lumânarea aprinsa in cei patru pereţi sau doar la grinda de la intrare si păstrau lumânarea pentru vremuri de primejdie.

În popor se crede că daca plouă in Vinerea Mare anul va fi manos, iar daca nu, nu va fi roditor. Unii cred ca, daca se scufunda în apa rece de trei ori in acesta zi vor fi sănătoşi tot anul. Femeile nu umplu borş în această zi, sa nu se scalde Necuratul in el; nu coc pâine sau altceva, sa nu ardă mâinile Maicii Domnului; nu cos, ca sa nu orbească; nu ţes, nu torc, nu spală, pentru a nu o supăra pe Sfânta Vineri; afuma casa cu tămâie, înconjurând-o de trei ori, in zorii acestei zile, pentru ca ganganiile si dihaniile sa nu se apropie de casa si de pomi. Copiii aduna flori de pe câmp si le duc la biserica.

Inaltatoare zi de doliu, tăcere si meditaţie, Vinerea Mare este cinstita mai ales prin participarea la slujba Prohodului Domnului. Aşa rămâne ea în conştiinţa romanilor contemporani.

Sursa: Crestinortodox