Viitorul Cluj – CS Ocna Mureș 2-2 (1-0), remiza în „finala” pentru evitarea retrogradării! „Soda dragă”, șanse tot mai mici…

CS Universitatea Alba Iulia a învins in extremis, cu 1-0 (0-0), pe Stadionul ”Cetate”, pe Sănătatea Cluj, într-o partidă contând pentru etapa a 7-a din play-out-ul Seriei 9 a eșalonului terț, cu un gol marcat în prelungiri de Kilyen, care s-a revanșat astfel pentru prestația modestă din partida cu Viitorul Cluj (motiv pentru care a fost lăsat pe bancă).

Pe lista de rezerve a gazdelor s-a aflat și Daniel Breaz (48 de ani), rectorul Univesității „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, fost ministru al Culturii și Educației. Acesta a debutat în Liga 3, intrând în minutul 90+2, după ce gazdele au deschis scorul, însă nu a reușit să atingă balonul, meciul consumându-și ultimele secvențe.



În precedentele întâlniri albaiulienii au învins în două rânduri cu 3-1 în sezonul regular, dar au pierdut 1-4 în urmă cu o lună.

Circa 150 de spectatori au asistat la meciul de pe Stadionul ”Cetate”.

Vescan, de la oaspeți (28), a expediat primul șut pe poartă al meciului. Prima repriză a fost una modestă din punct de vedere tehnic și spectacular.

Repriza a doua a fost mult mai dinamică, pe contre.

Ocazie mare Bucurică (62), șut de la 13-14 metri, deturnat cu dificultate în corner.

Paradă senzațională a portarului Șerban la reluarea lui Vescan din interiorul careului (69). O nouă paradă a portarului lui CSU la șutul lui Zărnescu (71).

Ratare monumentală Frențiu (80) – reluare din gura porții, după o centrare impecabilă a lui Bucurică; portarul Cotîrlă a respins cu piciorul in extremis, de pe linie.

În replică, Saroși a irosit din câțiva metri o șansă rarisimă de a înscrie, trimițând peste (85).

Echipa universitară s-a impus greu, dar meritat, prin golul marcat în minutul 90+2 de Kilyen, după un contraatac purtat de Bolojan.

Evenimentul meciului rămâne, fără îndoială, intrarea pe teren, în prelungiri, a rectorului Daniel Breaz, revenit în iarbă în tricoul lui CSU după 3 ani.

Echipe:

CSU Alba Iulia: Fl. Șerban – Cunțan, R. Popa, Ionică, Bucurică/ cpt – Frențiu, Al. Petresc, Paleoca (60, Kilyen), Gilyen – Bolojan, Vasinc; pe bancă Spînu, Adjani, D. Trifu, Al. Bodea, Breaz, M. Toma, Kis, Amihăesei. Antrenor Mihai Manea.

Sănătatea: Cotîrlă – Poenar, G. Florescu, Mureșan (60 M. Muntean), C. Cîmpean (50, Goga), An. Pașca/ cpt, Vescan (87, Cobârzan), Pașcalău (60, Saroși), An. Ștefan, D. Paul, Zărnescu; rezerve G. Toma, Zanc, Petriș, Soloși, Lemnaru. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis.

Arbitri An. Vremăroiu, Ad. Păunescu, Fl. Mocanu (toți Târgoviște) Observatori I. Duma (Sibiu), I. Orosfoian (Tg. Mureș)

Lucian DĂRĂMUȘ