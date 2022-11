VIDEO UPDATE| Misiune inedită în miez de noapte, la Alba Iulia: Un câine husky, căzut într-o fântână de 25 de metri, SALVAT de pompieri

În curând sărbătorim Ziua Națională României și pentru că 1 Decembrie este o zi importantă pentru noi, copiii învață de mici respectul pentru țara lor.

Fluturașii drăgălașii, cei mai mititei de la Grădinița cu program prelungit Nr. 9 din Alba Iulia au început și ei pregătirile pentru Ziua Națională.

Prichindeii au îmbrăcat straie de sărbătoare și au aflat despre cum sărbătoreau bunicii și străbunicii Ziua Națională a României.

În cadrul proiect tematic ”Țara mea/ Românași și româncuțe”, cei mici au aflat de asemenea despre semnificaţia istorică a zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, dar și despre simbolurile și frumusețile României! Copiii au pictat, au construit, dar totodată s-au jucat și distrat învățând lucruri noi!

„La centrul tematic am amenajat cu copilașii un colț cu obiecte artizanale: vase de lut, linguri de lemn, cofițe, ramă de țesut, lepede, ștergare, costume populare din zona noastră, fluieră. Le-am observat și le-am numit. Am discutat despre utilitatea lor. Au sortat jucării după criteriul culoare: roșu, galben și albastru. Am observat steagul României și l-au pictat cu palmele, învățând cuvinte noi: drapel, tricolor.

Am îmbracat costume populare și am cântat cântecele din folclorul copiilor. Am discutat despre faptul că în curând îi vom cânta ” La mulți ani!” țării noastre, care se numește România! Copilașii au 3 anișori și sunt la grupa mică!”, a transmis educatoarea piticilor.