VIDEO| Turiști prinși de viitură, într-un camping din Apuseni. Mai multe corturi, luate de ape

Turiștii care și-au instalat corturile în Munții Apuseni, mai exact în Poiana Glăvoi, din zona Padiş, au fost surprinși vineri de o viitură cauzată de ploile abundente.

„Am venit ud de pe traseu si am crezut că mai am lucruri uscate în cort…. Ce a fost în cort în mare parte s-a udat, tot ce a fost în antreu a fost luat de apă. Noi ne-am udat bine și am avut emoții să trecem zona prin viitură să ajungem la cort” , a scris pe facebook Marcel Neag, cel care a făcut publice imaginile.

În imaginile publicate de unul dintre turiști, se poate vedea cum apa inundă corturile și cum mai mulți oameni încearcă să le ducă pe brațe la adăpost.

Video: Facebook – Marcel Neag

Sursa: libertatea.ro