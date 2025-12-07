VIDEO | Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare
Trei străduțe de pământ din Coșlariu, asfaltate și modernizate: Lucrări și la rigole, podețe și trotuare
Trei străduțe de pământ din Coșlariu au fost fost modernizate și asfaltate. Lucrările au început în această toamnă, iar la început de decembrie 2025, locuitorii satului din comuna Sântimbru așteaptă sărbătorile de iarnă cu stăzile îmbrăcate în haină nouă și covor de asfalt.
Cele trei străduțe pe care s-au efectuat lucrările de modernizare și asfaltare se află în zona terenului de fotbal, în zona stației de epurare și zona de ieșire înspre Teiuș.
De asemenea, au mai fost făcute margini și borduri, rigole, podețe, acces în curte, au fost montate indicatoare rutiere potrivite și unde este nevoie, trotuare cu pavaj.
,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă și atât cât ne stă în putere, încercăm să creștem confortul pentru locuitorii noștri dar și să îmbunătățim accesul în/ dinspre anumite zone”, a transmis Iancu Popa, primarul comunei Sântimbru.
