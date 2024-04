VIDEO Strigăt disperat al unei tinere din Alba, pentru cei 75 de câini pe care îi îngrijește: ”Mi se rupe sufletul de ei, stau și așteaptă un om al lor”. Adăpostul, inundat după ploaia de vineri

Strigăt disperat al unei tinere din Alba, pentru cei 75 de câini pe care îi îngrijește: ”Mi se rupe sufletul de ei, stau și așteaptă un om al lor”. Adăpostul, inundat după ploaia de vineri

Ploaia torenţială de vineri după-masa a creat mari probleme la adăpostul de animale al Asociației Help 4 Strays din Alba Iulia. Ţarcurile au fost inundate, câinii s-au ascuns în cuști sau pe ele, iar alții au rămas resemnați în apă, iar persoanele care se ocupă de ei nu mai știu cum să se împartă la toți să scoată apa sau să îi liniștească.

Reprezentanţii Asociației Help 4 Strays din Alba Iulia sunt disperaţi şi spun că nu au cum să se împartă la toți cei 75 de căței pe care îi au în grijă. Aproape toate ţarcurile au fost inundate, iar câinii au fost nevoiţi să urce pe cuşti, în cuști sau pur și simplu să stea în apa mare care s-a strâns în urma ploii abundende de astăzi.

75 de suflete așteaptă să își găsească un om al lor, care să le ofere un colț de curte și alinare când e furtună. Cu toate că tinerele care îi îngrijesc fac tot posibilul să nu le lipsească nimic, nu au cum să înlocuiască mâna caldă a unui om al lor.

”Cu mama natură n-ai cum să te pui, e clar. Dar știți cum mi se rupe sufletul de ei? În mii și mii de bucăți. Stau și așteaptă un om al lor. 75 de suflete.

Te așteaptă să îi iubești, să îi iei acasă, să le oferi alinare când e furtună. Nu am putut să mă împart în atâtea țarcuri, dar am stat cât de mult am putut cu cei mai speriați de tunete și de vremea rea.

I-am mângâiat, să treacă. Dar eu nu sunt 24/7 aici, și nici cu toți n-am cum sa stau mă doare inima toată.

VĂ ROG, ADOPTAȚI! (RESPONSABIL)

Asta a rezultat după o rafală de 30 minute”, a scris Andreea pe Facebook, după ploaia de vineri.

