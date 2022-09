VIDEO ȘTIREA TA| INUNDAȚII în Țara Moților: Apa se apropie de casele oamenilor, după ce Arieșul s-a umflat

UPDATE FOTO ȘTIREA TA| Un albaiulian a „confundat” zona verde cu groapa de gunoi: „Cineva a aruncat un morman mare de gunoaie, saci cu peturi, haine și menajer”

Problema gunoaielor, cunoscute în termeni tehnici drept deșeuri, reprezintă încă o problemă de actualitate în Alba Iulia.

Un cititor al ziarulunirea.ro ne-a trimis pe adresa redacției o imagine în care se vede un adevărat morman de gunoaie, lăsate cu nesimțire crasă pe spațiul verde din cartierul Ampoi 1.

„Am fost cu cățelul la plimbare în Ampoi 1 și cineva azi noapte a aruncat un morman mare de gunoaie, saci cu peturi, haine și menajer! Este chiar lângă drumul pe unde se poate intra cu mașina. Poate se autosesizează autoritățile și primăria!”, ne-a spus cetățeanul.

UPDATE: „Campania de ecologizare „Let’s do it Romania” a început de astăzi. Acei saci au fost adunați, in cursul zilei de astăzi, de pe malul raului ampoi și depozitati, cu acordul primăriei, in acea locație. Operatorul de salubritate doar mâine dimineață va încărca deșeurile adunate, în cadrul campaniei de ecologizare, din cele două locații stabilite de către primărie”, a transmis Flaviu Buta, purtătorul de cuvânt al primăriei Alba Iulia.

Se pare că cei de la Apele Române, ca să nu își strice ziua de sâmbătă, au început cu o zi mai devreme campania Let’s do it Romania. Doar e bine să bifezi o acțiune în timpul programului, nu?