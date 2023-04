VIDEO| Se așterne balast stabilizat în zona alunecării de teren de la Alba Iulia Nord, de pe autostrada A10 Sebeș-Turda

Duelul suferinței între ultimele clasate, azi, la ora 17.00, în etapa a 4-a din play-out-ul Seriei 9 a celei de-a treia scene fotbalistice: CS Ocna Mureș (locul 10, 15 puncte) și Sănătatea Cluj (poziția a 9-a, cu două puncte mai mult).

Este o confruntare între echipe amenințate cu retrogradarea câtă vreme Viitorul Cluj, situată pe poziția a 8-a, are cu 7 puncte mai mult raportat la ocnamureșeni. Nu e liniște în tabăra “lanternei roșii’, în condițiile în care “alb-albaștri” au refuzat să se prezinte la primele două antrenamente ale săptămânii, revendicând neachitarea sumelor cuvenite pentru transport.

Echipe

CS Ocna Mureș: M. Țăranu – B. Burcea, Cimpoieșu, Potra, Mic – Giurgiu/ cpt., Socaci– Căt. Creț, R. Burcea, G. Goronea – D. Ghiță; rezerve Fl. Stângă, Bucșa, R. Pop, Ad. Coman, Roman, Toth, Guț, Al. Țăranu. Antrenor Dan Roman

Sănătatea: Cotârlă – Dioszeghi, An. Pașca/ cpt., Szolosi, Căt. Mureșan, An. Ștefan, Petriș, Saroși, Vescan, Al. Paul, Da Silva; rezerve Țărmure, Poenar, G. Mureșan, M. Muntean, R. Rusu, C. Cîmpean, Pașcalău, Zanc, Zărnescu. Antrenori Marius Semeniuc și Csaba Kis

Arbitri H. Mailat (Cristești), Al. Belenesi (Oradea), S. Gâluți (Sântana) Observatori A. Huzu (Sibiu), C. Orbonaș (Ilia)