VIDEO| SCANDAL în BOR: Un preot filmat în timp de LOVEȘTE puternic o femeie, chiar în curtea bisericii. Este celebru pentru sfaturile de viață, în mediul online

Un accident teribil a avut loc miercuri, 9 noiembrie, în județul Sibiu. Un copil de 8 ani a fost spulberat de o mașină pe trecerea de pietoni. Impactul a avut loc chiar lângă școală unde acesta se grăbea să ajungă împreună cu un coleg al său. Vă avertizăm că imaginile vă pot afecta emoțional!

Accidentul cumplit a avut loc la primele ore ale dimineții în localitatea Arpașu de Jos, iar cei doi elevi se grăbeau să ajungă în clasă pentru că întârziaseră. Unul dintre ei credea că are timp să treacă, însă șoferul avea o viteză prea mare să mai poată evita impactul. Părinții minorului acuză șoferul microbuzului care îi lasă vizavi de școală și astfel trebuie să traverseze în fiecare dimineață. Copilul a ajuns la spital, iar vinovatul s-a ales cu dosar penal.

“Incompetență fără margini! La Arpașu de Jos se lasă școlarii să traverseze șoseaua, care este una veșnic aglomerată, neînsoțiți, astfel încât băiatul meu de 8 ani a fost lovit de o mașină, din vina inconștienței celor responsabili de siguranța lor. Șoferul microbuzului, care ar fi trebuit să îi lase în fața școlii primare, unde ajung cu ușurință in instituție fără să le fie viața pusă în pericol, nu a calculat toate riscurile la care pot fi expuși traversând strada nesupravegheati, i-a lăsat in fața școlii gimnaziale care este plasata fix la șosea. Multumesc lui Dumnezeu, copilul este bine!! Ca peste tot in România, după astfel de cazuri, încep sa se ia măsuri. Trist!!” a declarat tatăl copilului.

“Polițiștii Serviciului Rutier Sibiu au intervenit la un accident în localitatea Arpașu de Jos. Din primele verificări efectuate rezultă că un brașovean în vârstă de 58 de ani, în timp ce conducea autoturismul în localitatea Arpașu de Jos, în zona unei treceri pentru pietoni a accidentat un băiat, în vârstă de 8 ani, localnic. Impactul a dus la vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital conștient. Cercetările continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.” au declarat pentru SIBIU INDEPENDENT reprezentanții Poliției Sibiu.

Sursa: realitatea.net

Video: Sibiu Independent