VIDEO| Regizorul Daniel Sandu, prezent la Alba Iulia: Ce spune despre noua sa producție, „Tata mută munții”

Tata mută munții, “thrillerul care te ține cu sufletul la gură” semnat de Daniel Sandu, a putut fi văzut într-o proiecție specială, în prezența echipei, la Inspire Cinema din Alba Iulia astăzi, 12 august, la ora 19:00.

Inspirat dintr-o întâmplare reală, Tata mută munții surprinde momentul în care Mircea Jianu, un fost ofițer de informații, află că fiul său a fost declarat dispărut în munți. Acesta se duce în grabă spre locul tragediei, ca orice părinte îngrijorat, în speranța că-l va găsi pe tânăr viu și nevătămat. Dar după câteva zile de căutări zadarnice, Mircea decide să-și adune propria echipă de salvatori, intrând în conflict cu echipa locală. Încet încet, tatăl care, în frământarea lui refuză să accepte evidența, devine prizonierul unei bătălii încrâncenate dintre om și natură.

Spectatorii din Alba Iulia au putut vedea filmul in cadrul unui eveniment special – pe marele ecran și au avut ocazia să se întâlnească cu regizorul Daniel Sandu la proiecția de joi, 12 august, ora 19:00.

„Mă numesc Daniel Sandu, sunt scenarist și regizor. Am venit la Alba Iulia cu filmul nostru cel mai nou, „Tata mută munții”. Este un film bazat pe fapte reale, un film pe care am reușit să îl filmăm în 4K, anul trecut fix înainte de pandemie. Un film la care lucrăm de mai mulți ani, primul film a fost scris in 2013.

Anul trecut, înainte de pandemie, am filmat în 30 de zile acest film și acum avem bucuria să îl ducem prin toată țara, din oraș în oraș.

Astă seară, este rândul celor din Alba Iulia să aibă ocazia să vadă filmul și, eventual dacă au întrebări, să mi le adreseze.

Lucrez în general cu case de producție, cu diverși producători, oamenii care mă cunosc știu deja ce am făcut, cei care nu mă cunosc pot găsi informații despre mine pe rețelele de socializare sau pe motoarele de căutare, dar activez în acest domeniu de mai bine de două decenii.”, a declarat regizorul, pentru ziarulunirea.ro