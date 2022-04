VIDEO| Primarul Gabriel Pleșa, prezent la ”Forumului primarilor 2022” de la Geneva: „Alba Iulia poate și trebuie să fie tot mai pregătită pentru ceea ce viitorul și tehnologia ne vor pune în față”

Camera Deputatilor, in calitate de for decizional, a adoptat proiectul de lege pe care l-am inițiat, in calitate de deputat PNL de Alba, privind situația litigioasă a unor terenuri din orașul Teius.

În conformitate cu prevederile art. 62 și 64 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului au examinat proiectul de lege și documentele aferente în ședința din 8 februarie 2022, iar membrii Comisiei pentru transporturi și infrastructură în ședința din 29 martie 2022.

În urma dezbaterii, membrii celor două comisieii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de Lege privind transmiterea unei părţi dintr-un teren situat în oraşul Teiuş, din proprietatea publică a oraşului Teiuş şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba în proprietatea privată a oraşului Teiuş privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, aflat în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”C.F.R.” – S.A., în domeniul public al oraşului Teiuş şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Teiuş, judeţul Alba.

Legea Roman adoptată de Camera Deputatilor, îndreaptă o eroare materială a unei legi din legislatura anterioară, ce a generat nemulțumiri in rândul ceferiștilor teiuseni, care s-au trezit peste noapte cu terenul de sub case și blocuri, anexe gospodărești, trecute in domeniul public al orașului Teius.

PNL înțelege sa se implice in rezolvarea problemelor cetățenești, prin fapte, nu povesti. Proiectul de lege merge acum la promulgare.

Florin Roman, vicepreședintele Camerei Deputatilor

