VIDEO Povestea lui Mali, un ciobănesc malinois, salvat de pe străzi: ”Vrea afară, vrea plimbări, vrea un OM, vrea o FAMILIE

Povestea lui Mali, un ciobănesc malinois, salvat de pe străzi: ”Vrea afară, vrea plimbări, vrea un OM, vrea o FAMILIE

Mali este un câine din rasa ciobănesc malinois, salvat în urmă cuc eva timp de o iubitoare de animale din Alba Iulia. Patrupedul a fost pus pe picioare și a devenit o minune de cățel, vesel, sociabil, iubitor cu oamenii și alte animale, dar trist pentru că mai tot timpul și-l petrece într-o anexă care i-a devenit casă de când a fost luat de pe străzi.

Cu toate că are la dispoziție mâncare de calitate și este îngrijit, Mali tânjește după o familie a lui, după oameni care știu ce presupune această rasă și care să îi ofere lui Mali plimbările și activitatea de care are nevoie zilnic.

Apelul pentru adopția lui, dar și povestea lui Mali a fost făcută publică pe Facebook de salvatoarea lui, în speranța că astfel acesta își va găsi omul.

”Nu am regretat niciodată când am salvat un câine, am luat n căței de pe străzi, unii orbi, ori paralizați, surzi, alții în șoc, iar când se trezeau, aveam surprize că erau agresivi sau prea speriați. Am experimentat multe și cu fiecare ne-am descurcat, cum am putut.

Dar despre el, despre Mali.. nu știu cum să îmi exprim sentimentele. Nu e regret.. că nu regret că l-am luat de la moarte sigură. E durere, e dezamagire când îl văd așa iar pe mine neputincioasă. Îl văd că suferă și în mintea mea se bat cap în cap ideile, gândurile că poate liber ar fi fost mai fericit.

Așadar, să va spun povestea lui. A apărut în Vinț, cu ceva timp în urmă. Avea cicatrici la picior, provocate cel mai probabil de la o capcană în care și l-a prins. Câteva săptămâni nu a pus laba jos, deși radiografiile îi arătau perfect. Nicio fractură. Mușchiul era prea atrofiat și am avut în minte chiar și opțiunea de a amputa. Însă brusc, într-o zi am mers la el și fugea, sarea în toate 4 picioarele. M-am bucurat până la cer și înapoi.

Este un câine superb, părerea mea e că este un malinois veritabil. Dar suferă, suferă îngrozitor. Mă așteaptă în geamul anexei unde stă, e ca un copil. Vrea atenție, vrea iubire, vrea mișcare, activitate. Iar eu, având 75 de câini de care trebuie să mă ocup într-o zi, evident nu am timpul necesar oricât mi-aș dori. Dacă stai la el 20 minute, doarme liniștit și împăcat.

Vrea afară, vrea plimbări, VREA UN OM. VREA O FAMILIE!!!!!!

Este iubitor cu oamenii, chiar și cu bărbații. Simplu de manevrat, luat în brațe, sociabil cu alți câini (a stat în același țarc cu o cățelușă de 40 kg, mâncau din același castron).

Vreau să cred, sper din tot sufletul că există o persoană experimentată cu această rasă, care să îi poată oferi o șansă. Spun persoană experimentată nu pentru că el ar fi un câine cu probleme, ci pentru că sunt câini care necesită atenție, mișcare, socializare. Nu oricine poate avea un malinois.

Nicidecum închis în vreun țarc, că de lanț e exclus măcar să pomenesc.

Sunt atatea curți, dar goale. Mă doare inima de fiecare dată când ajung la căței. Tânjește după o mângâiere, se agață de mine și nu îmi mai dă drumul. Îi tot promit că găsim o familie, dar cu promisiunile rămâne.

VĂ IMPLOR, AJUTAȚI-MĂ SĂ ÎL FAC PE MALI FERICIT. EL CHIAR NU E, CU TOATE CĂ ARE LA DISPOZIȚIE MÂNCARE DIN CEA MAI BUNĂ, APĂ PROASPĂTĂ, EL NU ASTA VREA, CI MAI MULT DE ATÂT”.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI