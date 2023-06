VIDEO| Povestea femeii din Alba, declarată Tezaur Uman Viu al județului, care a salvat zeci de modele de ii: ”Pentru mine bucurie mai mare nu există”

Galeria de Artă Alba Iulia a găzduit vineri, 23 iunie, vernisajul expoziției personale de cămăși cusute manual a doamnei Maria Anca.

Expoziția a cuprins unele dintre cele mai reprezentative ii și cămăși bărbătești cusute de doamna Maria Anca, precum și costume populare, toate purtând pecetea autenticității și a unui meșteșug dus la perfecțiune.

După zece ani de dedicare cu pasiune iei și cămășii tradiționale, doamna Maria Anca se poate lăuda cu circa 70 de ii finalizate, multe dintre ele fiind decorate cu modele descifrate de pe ii foarte vechi: ”Costumele sunt făcute după alte creații, fie din albume, dar cele mai multe sunt după ii vechi, găsite în lăzile de zestre”, a declarat pentru ziarulunirea.ro, Maria Anca.

”Ca și zonă, eu sunt din Livezile și mă trage ața în zonă. Oricât aș coase din alte zone, tot aici mă întorc și astea îmi sunt la suflet”, mai spune femeia.

De cusut, a cusut din copilărie, dar s-a dedicat cu preponderență iei începând cu anul 2013. Dacă inițial a cusut ceea ce a văzut, și anume costume postbelice, dupa ce a câștigat experiență, a cusut ii vechi, antebelice, dinainte de 1900: ”Am găsit în foarte multe gospodării, uitate de ele, inclusiv într-o spălătorie auto am găsit o ie, ștergea mașinile cu ea. Au ajuns la mine spre studiu și revitalizare. Eu am putut să iau modelul de pe ea, să o cos și am putut să o salvez cămașa respectivă. Pentru mine bucurie mai mare nu a existat”, mărturisește Maria Anca.

Artista populară colaborează cu Centrul ”Academia doamnelor” din Alba Iulia de mai mulți ani, dar face parte și din grupul ”Șezătoare Cluj”, unde sunt mai multe fete care au ajutat-o și pe care la rândul ei le-a ajutat: ”Colaborăm foarte frumos și cu Zeul Transilvaniei” din Cluj, cu Muzeul de istorie din Turda. Am avut o expoziție personală în Turda, Ocna Mureș, am organizat șezători la Aiud, la Biblioteca județeană”.

În anul 2021, a primit titlul de Tezaur Uman Viu al județului Alba și a fost singurul reprezentant al județului Alba în grupul de lucru care a documentat dosarul UNESCO pentru ia cu altiță, intrată în Lista Patrimoniului Imaterial al Umanității, la 1 decembrie 2022. Ca urmare a acestei activități a dobândit titulatura de purtător de competențe, fiindu-i astfel recunoscută calitatea de persoană care descoperă, studiază și reface cusătura tradițională, dând-o apoi mai departe, prin a-i învăța și pe alții.

”Caut să și dau mai departe ceea ce eu am învățat. Am făcut parte din dosarul de lucru UNESCO. Din celelalte județe au fost mai multi reprezentanți, din Alba doar eu. Sunt mândră că acolo undeva sus, scrie că există și satul meu.

Am fost declarată purtător de competență, ceea ce este un titlu zic eu, rar. Este cel mai înalt titlu care se poate acorda unui meșter popular. Adică, cauți, descoperi, descifrezi, redai și transmiți mai departe. Este o onoare, am fost doar două persoane din dosarul acela mare care am fost declarate purtători de competențe.

Acest lucru mă bucură, dar mă și obligă. Trebuie să fiu atentă și sunt atentă cu ceea ce lucrez și cu ceea ce transmit. Pentru mine, ia este ca un pașaport, să spunem un certificat de naștere, pentru că ea a fost purtată de atâta timp, cusută de femeile noastre care au pus acolo toată iubirea lor, toată priceperea lor, toată dăruirea și harul lor. Sunt atâtea simboluri, este un certificat al nostru de naștere, dar și un pașaport pentru că atâta timp cât o purtăm așa cum a fost ea, ne asigură un nume și o origine, deci este a noastră, a românilor”, a mai adăugat doamna Maria.