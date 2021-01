VIDEO| PERCHEZIȚII în Alba și alte județe din țară într-un dosar cu acuzaţii de fals de monedă: Cum opera gruparea infracţională

Ofițerii BCCO Piteşti au efectuat marţi, 12 ianuarie, mai multe percheziţii domiciliare, în judeţele Alba, Sibiu, Arad şi Bacău, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de fals de monedă, uz de fals şi înşelăciune.

„Din cercetări au rezultat indicii că, în perioada octombrie-decembrie 2020, trei bărbaţi, cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, ar fi pus în circulaţie mai multe bancnote de euro, în cupiuri de 20, 50 şi 100, susceptibile a fi contrafăcute.

Cei în cauză s-ar fi deplasat în ţară, unde ar fi achiziţionat telefoane mobile de fabricaţie recentă, cu valoare însemnată, oferite spre vânzare prin platforme electronice. După realizarea achiziţiilor, plasatorii ar fi revândut bunurile”, precizează IPJ Argeş.

În urma percheziţiilor, au fost descoperite şi ridicate mai multe telefoane mobile ce fac obiectul achiziţiilor efectuate cu scopul plasării de monedă falsă, precum şi un pistol neletal supus autorizării, dar şi alte obiecte şi înscrisuri cu valoare probatorie.

3 mandate de aducere vor fi puse în executare.

În cauză, s-a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

La acţiune au participat poliţişti specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din judeţele Alba, Arad, Bacău, Neamţ, Sibiu şi Vâlcea, precum şi luptători din cadrul serviciilor pentru acţiuni speciale Alba, Arad, Bacău şi Neamţ.

