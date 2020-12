VIDEO| Parc de Crăciun și patinoar, la Alba Iulia, și în acest an. Gabriel Pleșa: „Din data de 7 decembrie, vom începe împodobirea pentru sărbătorile de iarnă”

Parc de Crăciun și patinoar, la Alba Iulia, și în acest an. Gabriel Pleșa: „Din data de 7 decembrie, vom începe împodobirea pentru sărbătorile de iarnă”

Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a anunțat începerea lucrărilor pentru amenajarea parcului de Crăciun, în Piața Cetății și prezența patinoarului, specific sărbătorilor de iarnă, unde copiii se vor putea distra cum se cuvine în următoarea perioadă.

„Deși doar luni noaptea sperăm să ieșim din starea de carantină, am o veste bună pentru albaiulieni, din data de 7 de cembrie, vom începe împodobirea pentru sărbătorile de iarnă. E adevărat, nu în tot orașul precum în anii precedenți, ci doar în zona istorică și pe bulevardul Transilvaniei.

Piața Cetății va fi iluminată festiv, în centru va fi acel brad luminos, vor fi prezenți renii, sania, Moș Crăciun, diorama, astfel încât copiii se vor putea bucura, se vor putea fotografia cu părinții.

În ce privește patinoarul, nu am renunțat nici în acest an la el, va fi amplasat de data aceasta în latura de vest, în fața Catedralelor, sub acel pod de lemn. Patinoarul nu va costa bugetul local niciun leu în anul acesta, cu condiția să asigurăm plata curentului și a apei.

Patru ore va fi deschis pe zi, gratis pentru copiii și locuitorii din Alba Iulia și 4 ore va fi cu tarif, astfel încât să sperăm că dacă condițiile medicale ne vor permite, copiii și părinții se vor bucura dQe patinaj în perioada sărbătorilor de iarnă”, a declarat Gabriel Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.