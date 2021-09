VIDEO| Medicul legist Daniel Dragotă, în AREST la domiciliu, pentru 30 de zile

S-a decis arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile pentru medicul Daniel Dragotă, angajat la Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Județean Alba.

„În baza art. 348 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 242 alin. 2 C.proc.pen. ?i art. 218 C.proc.pen., înlocuieşte măsura arestului preventiv dispusă faţă de inculpatul DRAGOTĂ DANIEL, prin încheierea penală nr. 46/2021 pronunţată în data de 26.08.2021 în dosarul cu nr. 5483/176/2021 de Judecătoria Alba Iulia, cu măsura arestului la domiciliu, pe o durată de 30 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei.

În baza art. 221 alin. (1) C. proc. pen. impune inculpatului DRAGOTĂ DANIEL obligaţia de a nu părăsi imobilul fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza. În baza art. 221 alin. (2) C. proc. pen., pe durata arestului la domiciliu, inculpatul va avea următoarea obligaţie: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat. În baza art. 221 alin. (4) C. proc. pen. atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În baza art. 221 alin. (5) C.pr.penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpatul poate părăsi imobilul susmenţionat, pentru a se prezenta în faţa organelor judiciare la chemarea acestora.

Dispune ca Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Biroul Supravegheri Judiciare să supravegheze respectarea măsurii arestului la domiciliu şi a obligaţiilor impuse inculpatului. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 275 alin. (6) C.proc.pen. coroborat cu art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, cheltuielile judiciare reprezentând onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat – av. Hancheş Stana, în cuantum de 160 lei (cf. delegaţiei nr. 1985/16.09.2021) se avansează din fondurile Ministerului de Justiţie în contul Baroului Alba şi va rămâne în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 17.09.2021.

Document: Încheiere finală camera preliminară 931/2021 17.09.2021”, se arată în soluția instanței.