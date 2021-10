VIDEO| Klaus Iohannis: Măsurile clare, restrictive, singurele care mai pot diminua în acest moment răspândirea infectărilor

Supărat că a fost părăsit, un bărbat din Alba i-a făcut viața un coșmar fostei iubite: Ce pedeapsă a primit pentru șantaj și lovire

Un bărbat în vârstă de 31 de ani din municipiul Alba Iulia a fost condamnat de către magistrații Judecătoriei Alba Iulia la 2 ani și 2 luni închisoare cu suspendare, după ce și-a urmarit, șantajat și lovit fosta iubită, încercând să o determine să reia relația cu el.

„În perioada ianuarie 2015 – mai 2016, inculpatul A. A. a amenințat-o în mod repetat pe persoana vătămată B. B.B. cu săvârșirea de acte de violență și cu moartea, și, în plus, acesta a urmărit-o, i-a supravegheat locuința și locul de muncă, solicitându-i să se întâlnească cu el în scopul reluării relației de concubinaj.

De asemenea, în perioada februarie 2015 – iulie 2015, inculpatul i-a trimis persoanei vătămate B. B. B. în mod frecvent mesaje telefonice cu conținut injurios și cu referire la aspecte care să-i demonstreze victimei că este constant urmărită. La data de 24.05.2015, inculpatul A. A. a intrat în curtea imobilului unde locuiește persoana vătămată împreună cu părinții săi, fără a avea acordul acestora, iar la data de 10.07.2015, cu ocazia unei conversații în contradictoriu în zona străzii Vasile Goldiș din municipiul Alba Iulia, inculpatul l-a lovit cu pumnul în zona feței pe C. C. C., fratele persoanei vătămate, cauzându-i leziuni traumatice care au avut nevoie de 4-5 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare” , se arată în actul de sesizare.

Din declarațiile persoanei vătămate date în cursul urmăririi penale și în cursul judecății, rezultă că, în trecut, aceasta a avut o relație de concubinaj cu inculpatul, dar întrucât nu s-au mai înțeles, s-au despărțit. Inculpatul nu a fost de acord cu despărțirea celor doi, astfel că a început să-i adreseze amenințări și să o agreseze fizic, în scopul de a relua relația de concubinaj pe care au avut-o. Persoana vătămată a mai precizat că inculpatul mergea frecvent la locul său de muncă, a urmărit-o, i-a supravegheat locuința și i-a trimis mesaje în mod repetat, mesaje cu caracter amenințător, prin care îi spunea că dacă nu se împacă cu aceasta o va mutila și o va omorî. A mai precizat că, inculpatul îi cunoaște traseul pe care îl parcurge la locul de muncă, o așteaptă la sfârșitul programului, îi urmărește locuința și o urmărește când iese din casă, producându-i în acest sens o stare de temere, stare care se menține și în prezent.

Inculpatul A. A. a recunoscut parțial săvârșirea faptelor de care este acuzat, respectiv că i-a trimis persoanei vătămate B. B. B. multe mesaje de amenințare și cu conținut injurios deoarece el îi solicita să se întâlnească, însă aceasta îl refuza și îi spunea să o lase în pace, precum și că a fost de mai multe ori în zona locuinței și a locului de muncă a acesteia pentru a o verifica și pentru a vorbi cu victima, iar o dată a lovit-o cu palma peste față fiindcă a refuzat să se întâlnească cu el. Inculpatul a relatat că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, se enerva în momentele în care victima îl neglija și nu îi răspundea la telefon, motiv pentru care îi trimitea mesaje telefonice scrise și vocale de amenințare și mesaje care conțineau cuvinte și expresii jignitoare.

Sentința nu este definitvă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.