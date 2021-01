VIDEO| Klaus Iohannis despre schimbările directorilor de școli: „Ceea ce s-a făcut acum a fost de azi pe mâine, la repezeală”

Într-o conferință de presă susținută marți, 12 ianuarie, președintele Klaus Iohannis a spus că numirea directorilor de școli în această perioadă reprezintă o acțiune „de azi pe mâine”, acest lucru fiind explicabil în contextul pandemic prin care trece România.

„Am urmărit schimbările directorilor. Este o acțiune care nu a fost pregătită din timp. Au știut ca la multe școli mandatele se termină în data de 9 (…). Cred că vom putea discuta de România Educată după pandemie și să organizăm concursuri ca la carte.

Ceea ce a fost acum a fost de azi pe mâine, la repezeală. Bănuiesc că prin vară vom avea primul val de concursri pentru aceste funcții. Atunci chiar voi urmări cum se respectă principiul meritpcrației”, a declarat Klaus Iohannis.

Sursa: stiripesurse.ro