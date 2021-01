LISTA| Cine vor fi directorii și adjuncții celor 81 de școli și licee din județ! Propunerile, avizate de IȘJ Alba

Directorii și directorii adjuncți pentru cele 81 de unități de învățământ din județul Alba au fost avizați de către Inspectoratul Școlar Județean Alba în data de ieri, 7 ianuarie.

În data de 07.01.2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba, a avizat propunerile privind numirea prin detașare în interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct, în contextul încetării contractului de management, având în vedere prevederile art. 27 din Anexa la OMEN nr. 3969/2017, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor cadre didactice din județul Alba, începând cu data de 11.01.2020.

Nr crt Zona Unitatea de învățământ Funcția Numele, inițiala tatălui și prenumele

1. ABRUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” BUCIUM DIRECTOR TOMA GAROFIŢA-RAMONA

2. ABRUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA DIRECTOR SICOE N. NICOLAE RUSALIN

3. AIUD COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD DIRECTOR SZŐCS B. ILDICO

4. AIUD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAŞI” AIUD DIRECTOR JOSAN A. LUMINIȚA DANIELA

5. AIUD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD DIRECTOR SOPORAN I. CORNELIA

6. AIUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DEMETRIU RADU” RĂDEŞTI DIRECTOR POPA B.I. LARISA-LAURA

7. ALBA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA DIRECTOR FLOREA ȘT. CONSTANTIN ADRIAN

8. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA DIRECTOR CERBU E. VALERIU NICOLAE

9. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA DIRECTOR BORDEU I. GEORGETA

10. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA DIRECTOR FOTIN V. LAURA MIHAELA

11. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA DIRECTOR LUDUȘAN B. MARIA

12. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA DIRECTOR SUCIU I. VERONICA

13. ALBA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DIRECTOR MARCU I. NICUȘOR

14. ALBA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA DIRECTOR SÎNC G. CARMEN

15. ALBA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA DIRECTOR GÁL I. LÁSZLÓ

16. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU DIRECTOR BLAGU I. IONELA

17. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA DIRECTOR ANDRON I. NICOLAE

18. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS DIRECTOR HERMAN C. LUCIA

19. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA DIRECTOR BOIAN I. IOAN DANIEL

20. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU DIRECTOR VLAȘIN I. IOAN

21. BAIA DE ARIEŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA DIRECTOR BARTOC SIMONA ELENA

22. BLAJ COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENȚIE MICU CLAIN” BLAJ DIRECTOR TOMOIAGĂ GH. IOAN

23. BLAJ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ DIRECTOR CÎMPEAN A. LUCIA

24. BLAJ LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ DIRECTOR MOȘNEAG N. ANGELA

25. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE DIRECTOR BLAGA G. GHEORGHE ILIE

26. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” TIUR BLAJ DIRECTOR ZEHAN PLATON I. ANA

27. CÎMPENI COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI DIRECTOR NARIȚA V. NATALIA MIHAELA

28. CÎMPENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÎMPENI DIRECTOR CÎMPEAN N. ANA

29. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC DIRECTOR HAN I. IOAN

30. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI DIRECTOR CĂTANĂ N. MARIA OLGA

31. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI DIRECTOR ARIEȘANU G. LILIANA DANIELA

32. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR DIRECTOR VLASEA P. FLOARE

33. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR DIRECTOR ȚÎRLEA A. ANCA STELA

34. JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI DIRECTOR STAN V.O. CARMEN

35. OCNA MUREŞ LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ DIRECTOR POPESCU B. CORNELIA

36. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI DIRECTOR SĂRMAȘIU S. FLOAREA

37. SEBEȘ COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIRECTOR MOGA V. NICOLAE NICUȘOR

38. SEBEȘ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ DIRECTOR DĂNCILĂ ADRIAN-ALEXANDRU

39. SEBEȘ LICEUL GERMAN SEBEȘ DIRECTOR ONOFREI V. VERONA MARIA

40. SEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ DIRECTOR STANCIU C. ADINA MIXANDRA

41. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ DIRECTOR BĂDILĂ Ș. ZORINA

42. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI DIRECTOR BÎTIU G. VASILE

43. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS DIRECTOR POPESCU T. MARIA MARCELA

44. TEIUŞ LICEUL TEORETIC TEIUȘ DIRECTOR PINTEA A. MARIUS COSMIN

45. TEIUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS DIRECTOR GOIA N. ANA NICOLETA

46. AIUD LICEUL TEHNOLOGIC AIUD DIRECTOR ADJUNCT BOLCA M. CORNELIA

47. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT SCHIAU M. SORIN DUMITRU

48. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT TRIFON I. DORINA

49. ALBA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT HOISAN V. BIANCA ELENA

50. ALBA LICEULUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT CÎMPEAN N. RADU

51. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT MAIERESCU I. MARIANA SALOMIA

52. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS DIRECTOR ADJUNCT CRIȘAN V. ALINA-IOANA

53. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT ŢĂRAN G. ILEANA

54. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI DIRECTOR ADJUNCT BOBARIU M. CĂLIN IOAN

55. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DIRECTOR ADJUNCT PETROVAN C. ELENA ANAMARIA

56. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR DIRECTOR ADJUNCT TEBAN C. LAURA DIANA

57. JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI DIRECTOR ADJUNCT DANCU M.G. AUREL

58. SEBEȘ COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIRECTOR ADJUNCT MUNTEAN D. MARIUS DAVID

59. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ DIRECTOR ADJUNCT MÎNDROC I. MARIA LORENA

60. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI DIRECTOR ADJUNCT CIBU G. MARIA

61. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS DIRECTOR ADJUNCT USINEVICI GH. CLAUDIA DANIELA

62. ZLATNA LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA DIRECTOR ADJUNCT OLĂLĂU I. ODETTA – IOANA

63. ABRUD LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD DIRECTOR STAN N. MARCEL IOAN

64. AIUD COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD DIRECTOR VÂRTEIU P. DANIEL PETRU

65. ALBA COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA DIRECTOR JURCAN V. ELENA MIHAELA

66. BAIA DE ARIEŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA DIRECTOR CRIȘAN DANIELA

67. BLAJ CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ DIRECTOR MAN A. ALEXANDRU VICTOR

68. BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ DIRECTOR TOMOTAȘ E. VALERIA CRISTINA

69. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DIRECTOR BOCA DANDEA P. TIBERIU

70. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA DIRECTOR BURZ V. VALENTINA

71. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR DIRECTOR JURJ V. MIHAI

72. OCNA MUREŞ LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ DIRECTOR ONAC I. OLIMPIA-CARMEN

73. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA DIRECTOR CORDEA G. LILICA

74. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ DIRECTOR BADU G. ISTINA

75. ABRUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT BURDE M. MARIA LĂCRIMIOARA

76. ALBA COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT TEIȘAN GH. GENOVEVA

77. ALBA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT MATEICA F. DANIELA IULIANA

78. ALBA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT PUȘCAȘ I. MIHAELA MARIA

79. BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ DIRECTOR ADJUNCT BLAGA LUCIAN HORAȚIU

80. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ DIRECTOR ADJUNCT IONESCU NICOLAE MIHAI

81. OCNA MUREȘ LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ DIRECTOR ADJUNCT MARELE A.F. ADRIAN CRISTIAN

Conducerea ISJ Alba le mulțumește tuturor directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar din județul Alba pentru activitatea depusă în acest an școlar!