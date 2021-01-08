LISTA| Cine vor fi directorii și adjuncții celor 81 de școli și licee din județ! Propunerile, avizate de IȘJ Alba

Directorii și directorii adjuncți pentru cele 81 de unități de învățământ din județul Alba au fost avizați de către Inspectoratul Școlar Județean Alba în data de ieri, 7 ianuarie.
În data de 07.01.2021, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Alba, a avizat propunerile privind numirea prin detașare în interesul învățământului pe funcția de director/director adjunct, în contextul încetării contractului de management, având în vedere prevederile art. 27 din Anexa la OMEN nr. 3969/2017, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor cadre didactice din județul Alba, începând cu data de 11.01.2020.
Nr crt Zona Unitatea de învățământ Funcția Numele, inițiala tatălui și prenumele
1. ABRUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” BUCIUM DIRECTOR TOMA GAROFIŢA-RAMONA
2. ABRUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ CIURULEASA DIRECTOR SICOE N. NICOLAE RUSALIN
3. AIUD COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD DIRECTOR SZŐCS B. ILDICO
4. AIUD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIMII PAŞI” AIUD DIRECTOR JOSAN A. LUMINIȚA DANIELA
5. AIUD GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 AIUD DIRECTOR SOPORAN I. CORNELIA
6. AIUD ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DEMETRIU RADU” RĂDEŞTI DIRECTOR POPA B.I. LARISA-LAURA
7. ALBA CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCAŢIE INCLUZIVĂ ALBA IULIA DIRECTOR FLOREA ȘT. CONSTANTIN ADRIAN
8. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA DIRECTOR CERBU E. VALERIU NICOLAE
9. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11 ALBA IULIA DIRECTOR BORDEU I. GEORGETA
10. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 ALBA IULIA DIRECTOR FOTIN V. LAURA MIHAELA
11. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 ALBA IULIA DIRECTOR LUDUȘAN B. MARIA
12. ALBA GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT STEP BY STEP NR. 12 ALBA IULIA DIRECTOR SUCIU I. VERONICA
13. ALBA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DIRECTOR MARCU I. NICUȘOR
14. ALBA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA DIRECTOR SÎNC G. CARMEN
15. ALBA LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC „GROF MAJLATH GUSZTAV KAROLY” ALBA IULIA DIRECTOR GÁL I. LÁSZLÓ
16. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DECEBAL” CRICĂU DIRECTOR BLAGU I. IONELA
17. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA DIRECTOR ANDRON I. NICOLAE
18. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS DIRECTOR HERMAN C. LUCIA
19. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA DIRECTOR BOIAN I. IOAN DANIEL
20. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” IGHIU DIRECTOR VLAȘIN I. IOAN
21. BAIA DE ARIEŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION PANTEA” SĂLCIUA DIRECTOR BARTOC SIMONA ELENA
22. BLAJ COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENȚIE MICU CLAIN” BLAJ DIRECTOR TOMOIAGĂ GH. IOAN
23. BLAJ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „LUMEA COPIILOR” BLAJ DIRECTOR CÎMPEAN A. LUCIA
24. BLAJ LICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC „SFÂNTUL VASILE CEL MARE” BLAJ DIRECTOR MOȘNEAG N. ANGELA
25. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” CENADE DIRECTOR BLAGA G. GHEORGHE ILIE
26. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION BĂRNUȚIU” TIUR BLAJ DIRECTOR ZEHAN PLATON I. ANA
27. CÎMPENI COLEGIUL NAȚIONAL „AVRAM IANCU” CÎMPENI DIRECTOR NARIȚA V. NATALIA MIHAELA
28. CÎMPENI GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” CÎMPENI DIRECTOR CÎMPEAN N. ANA
29. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC „ȚARA MOȚILOR” ALBAC DIRECTOR HAN I. IOAN
30. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI DIRECTOR CĂTANĂ N. MARIA OLGA
31. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ CÎMPENI DIRECTOR ARIEȘANU G. LILIANA DANIELA
32. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SINGIDAVA” CUGIR DIRECTOR VLASEA P. FLOARE
33. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR DIRECTOR ȚÎRLEA A. ANCA STELA
34. JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI DIRECTOR STAN V.O. CARMEN
35. OCNA MUREŞ LICEUL TEHNOLOGIC OCNA MUREŞ DIRECTOR POPESCU B. CORNELIA
36. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SIMION LAZĂR” LUNCA MUREȘULUI DIRECTOR SĂRMAȘIU S. FLOAREA
37. SEBEȘ COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIRECTOR MOGA V. NICOLAE NICUȘOR
38. SEBEȘ LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „FLORIN FLEŞERIU” SEBEŞ DIRECTOR DĂNCILĂ ADRIAN-ALEXANDRU
39. SEBEȘ LICEUL GERMAN SEBEȘ DIRECTOR ONOFREI V. VERONA MARIA
40. SEBEȘ LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ DIRECTOR STANCIU C. ADINA MIXANDRA
41. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ DIRECTOR BĂDILĂ Ș. ZORINA
42. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI DIRECTOR BÎTIU G. VASILE
43. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS DIRECTOR POPESCU T. MARIA MARCELA
44. TEIUŞ LICEUL TEORETIC TEIUȘ DIRECTOR PINTEA A. MARIUS COSMIN
45. TEIUŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE DRĂGAN” GALDA DE JOS DIRECTOR GOIA N. ANA NICOLETA
46. AIUD LICEUL TEHNOLOGIC AIUD DIRECTOR ADJUNCT BOLCA M. CORNELIA
47. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL „HOREA, CLOŞCA ŞI CRIŞAN” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT SCHIAU M. SORIN DUMITRU
48. ALBA COLEGIUL NAŢIONAL MILITAR „MIHAI VITEAZUL” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT TRIFON I. DORINA
49. ALBA LICEUL TEHNOLOGIC „ALEXANDRU DOMȘA” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT HOISAN V. BIANCA ELENA
50. ALBA LICEULUL TEHNOLOGIC „DORIN PAVEL” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT CÎMPEAN N. RADU
51. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION AGÂRBICEANU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT MAIERESCU I. MARIANA SALOMIA
52. ALBA ŞCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINŢU DE JOS DIRECTOR ADJUNCT CRIȘAN V. ALINA-IOANA
53. ALBA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT ŢĂRAN G. ILEANA
54. CÎMPENI LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC CÎMPENI DIRECTOR ADJUNCT BOBARIU M. CĂLIN IOAN
55. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DIRECTOR ADJUNCT PETROVAN C. ELENA ANAMARIA
56. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 CUGIR DIRECTOR ADJUNCT TEBAN C. LAURA DIANA
57. JIDVEI LICEUL TEHNOLOGIC JIDVEI DIRECTOR ADJUNCT DANCU M.G. AUREL
58. SEBEȘ COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ DIRECTOR ADJUNCT MUNTEAN D. MARIUS DAVID
59. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ DIRECTOR ADJUNCT MÎNDROC I. MARIA LORENA
60. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI DIRECTOR ADJUNCT CIBU G. MARIA
61. SEBEȘ ȘCOALA GIMNAZIALĂ PIANU DE SUS DIRECTOR ADJUNCT USINEVICI GH. CLAUDIA DANIELA
62. ZLATNA LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA DIRECTOR ADJUNCT OLĂLĂU I. ODETTA – IOANA
63. ABRUD LICEUL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ABRUD DIRECTOR STAN N. MARCEL IOAN
64. AIUD COLEGIUL NAȚIONAL „TITU MAIORESCU” AIUD DIRECTOR VÂRTEIU P. DANIEL PETRU
65. ALBA COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA DIRECTOR JURCAN V. ELENA MIHAELA
66. BAIA DE ARIEŞ ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR. PETRU ŞPAN” LUPŞA DIRECTOR CRIȘAN DANIELA
67. BLAJ CLUB SPORTIV ȘCOLAR BLAJ DIRECTOR MAN A. ALEXANDRU VICTOR
68. BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC „ȘTEFAN MANCIULEA” BLAJ DIRECTOR TOMOTAȘ E. VALERIA CRISTINA
69. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICODIM GANEA” BISTRA DIRECTOR BOCA DANDEA P. TIBERIU
70. CÎMPENI ȘCOALA GIMNAZIALĂ VIDRA DIRECTOR BURZ V. VALENTINA
71. CUGIR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOSIF PERVAIN” CUGIR DIRECTOR JURJ V. MIHAI
72. OCNA MUREŞ LICEUL TEORETIC „PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ DIRECTOR ONAC I. OLIMPIA-CARMEN
73. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU” UNIREA DIRECTOR CORDEA G. LILICA
74. OCNA MUREŞ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” OCNA MUREȘ DIRECTOR BADU G. ISTINA
75. ABRUD ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT BURDE M. MARIA LĂCRIMIOARA
76. ALBA COLEGIUL TEHNIC „APULUM” ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT TEIȘAN GH. GENOVEVA
77. ALBA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT MATEICA F. DANIELA IULIANA
78. ALBA SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN ALBA IULIA DIRECTOR ADJUNCT PUȘCAȘ I. MIHAELA MARIA
79. BLAJ LICEUL TEHNOLOGIC „TIMOTEI CIPARIU” BLAJ DIRECTOR ADJUNCT BLAGA LUCIAN HORAȚIU
80. BLAJ ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA COCIȘIU” BLAJ DIRECTOR ADJUNCT IONESCU NICOLAE MIHAI
81. OCNA MUREȘ LICEUL TEORETIC ”PETRU MAIOR” OCNA MUREȘ DIRECTOR ADJUNCT MARELE A.F. ADRIAN CRISTIAN
Conducerea ISJ Alba le mulțumește tuturor directorilor și directorilor adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar din județul Alba pentru activitatea depusă în acest an școlar!