VIDEO| Imagini emoționante într-un sat din Alba: Mihaela Buzărnescu, gest impresionant pentru doi bătrânei sărmani

Jucătoarea româncă de tenis, Mihaela Buzărnescu, a făcut un gest de mare omenie pentru doi bătrânei sărmani dintr-un sat din Alba.

Sportiva a fost în vizită la domnul Zaharia, care trăiește în condiții grele și i-a dus în dar mai multe alimente. În același timp jucătoarea de tenis a făcut un apel și la alți oameni cu suflet mare care i-ar putea ajuta pe cei doi bunici.

View this post on Instagram A post shared by Mihaela Buzarnescu (@miki.buzarnescu)

„Acum câteva săptămâni am postat un story pe care îl văzusem la Mihnea Turcu la cei de la România pe social media și m-a marcat enorm și am promis că voi ajunge la domnul Zaharia și iată-mă că am venit astăzi la el cu niște provizii, cât am putut. Sunt pe lângă pe lângă Alba Iulia, într-un sat. Mă bucur tare mult că am reușit să vin să vă văd și să vă ajut cu cât pot, să vă aduc câteva provizii. Le-am adus ce am putut eu, ulei, dulciuri”, a spus Mihaela Buzărnescu pe live-ul de pe Instagram.

„Pozele vorbesc de la sine, fără alte cuvinte în plus. Am promis că voi ajuta cât pot și cum pot. Doresc doar ca și alții să poată ajuta.

Sper ca prin cât mai multe reshare-uri pe conturile voastre, să ajungă la cât mai multe persoane ce pot face un bine. Nu fac nicio reclama!”, a mai scris jucătoarea de tenis pe Instagram.